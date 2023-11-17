Часть стратегии РФ: разведка Германии предупредила политиков о звонках "Лексуса" и "Вована"

По мнению ведомства, телефонные розыгрыши, которые устраивают российские пранкеры, специально используются для распространения фейковой информации.

Федеральная служба по защите Конституции (внутренняя спецслужба ФРГ, занимающаяся контрразведкой) разослала соответствующую инструкцию по все регионы Германии и призвала к превентивным мерам против российской дезинформации. Об этом сообщает Bild.

Речь идет, по информации спецслужб, об известных телефонных розыгрышах российских блогеров Вована и Лексуса — 37-летнего Владимира Кузнецова и 36-летнего Алексея Столярова. Они считаются лояльными президенту РФ Владимиру Путину и ранее не раз разыгрывали европейских политиков при помощи фальшивых телефонных звонков.

"Разыгрывание фальшивых личностей специально используется для распространения ложной информации и публичного выставления напоказ западных политиков. Это часть стратегии российских спецслужб", — подчеркнул Bild офицер контрразведки ФРГ.

Спецслужбы советуют тщательнее проверять личность звонящего, обращать внимание на измененные адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника.

Напомним, Фокус писал, что российские блогеры Вован и Лексус пожаловались на то, что британская пресса не замечает их розыгрыши и обвинили Запад в отсутствии свободы слова.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус от имени Эммануэля Макрона узнавали у польского президента подробности падения ракеты в Пшеводове.

Кроме того, российские пранкеры поговорили с известным американским писателем Стивеном Кингом, представившись президентом Владимиром Зеленским.