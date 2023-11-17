Из-за ошибки баскетболиста: дочь Ким Чен Ына неправильно называли на протяжении 10 лет

По данным бывшего агента южнокорейской разведки Чо Су Йонга, игрок НБА Деннис Родман неправильно понял фразу "эта девочка" сказанную северокорейским диктатором.

В течение последних десяти лет старшую дочь Ким Чен Ына называли неправильным именем из-за ошибки, совершенной Деннисом Родманом во время визита в Северную Корею, утверждает бывший агент разведки из Южной Кореи. Об этом пишет The Korea Times.

Чо Су Йонг, бывший агент разведки Южной Кореи, заявил в интервью журналистам, что имя дочери Кима Чен Ына, которое мы все привыкли слышать как Ким Чжу Э, скорее всего, должно быть Ким Ын Чжу.

Он объяснил, что неправильное произношение имени было связано с Деннисом Родманом, бывшим игроком НБА. Он неправильно понял высказывания Ким Чен Ына во время посещения Северной Кореи в начале 2010-х годов.

"Я слышал, что Ким представил Родману свою дочь во время его визита в Северную Корею, сказав по-корейски, что "джео-э" (эта девушка) — его дочь. Родман, по-видимому, неправильно понял корейское слово "jeo-ae" как ее имя", — объяснил Чо Су Йонг.

Родман рассказал The Guardian после визита в 2012 году, что видел дочь Кима, представленную как "Чжу Э". Однако Чо считает, что Родман неправильно понял слова Кима, который, по всей видимости, говорил "эта девочка", касаясь общения с Родманом.

По словам Чо, дочь была рождена в 2013 году от диктатора и его жены Ри Соль Чжу. Она является одним из четырех детей у Кима Чен Ына, хотя ранее считалось, что у него трое детей.

Сведений о дочери Ким Чен Ына известно немного, и ее появление на публике в последние годы было редким. Однако ее внезапные появления на мероприятиях с отцом в 2022–2023 годах вызвали интерес, особенно в контексте предположений об официальном статусе "монархии" семьи Кима в Северной Корее.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Северной Кореи заставляет девушек и женщин, которых зовут так же, как дочь генсека Ким Чен Ына — Чжу Э, сменить свое имя.