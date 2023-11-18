"Я опустошена": на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка: что известно (фото)

В бразильской газете отметили, что более тысячи человек потеряли сознание во время концерта. Из-за сложившейся ситуации певица решила сократить шоу.

На концерте американской певицы Тейлор Свифт в городе Рио Де Жанейро в Бразилии умерла фанатка. Сердце 23-летней Анны Клар Беневидес остановилось из-за жары. Об этом сообщает бразильская газета Fohla De Sao Paolo.

По информации СМИ, перед началом выступления звезды на стадионе в рамках мирового тура The Eras Tour, ее поклоннице стало плохо.

"Причиной смерти стала остановка сердечно-сосудистой системы", — отмечается в сообщении.

После того как 23-летняя фанатка потеряла сознание, ей пытались оказать помощь на стадионе. Позже поклонницу экстренно госпитализировали, однако девушка скончалась.

Анна Беневидес

Воду могли приобрести только те, кто находился на трибунах

В тот день температура воздуха составляла почти 40 градусов. На стадионе не были включены системы кондиционирования, а приобрести воду могли только те, кто находился на трибунах, однако, Свифт обратилась к персоналу, чтобы тот раздал ее людям.

Анна Беневидес

В бразильской газете отметили, что более тысячи человек потеряли сознание во время концерта. Из-за сложившейся ситуации артистка решила сократить шоу.

Реакция американской певицы на событие

Сама Тейлор Свифт уже отреагировала на трагедию в своем Instagram. Знаменитость написала, что эта ситуация ее шокировала и она испытывает глубокую потерю.

Реакция Тейлор Свифт на трагедию

"Я не могу поверить, что я пишу эти слова, но я с разбитым сердцем говорю, что сегодня перед моим шоу мы потеряли поклонницу. Я даже не могу сказать вам, насколько я опустошена этим... Сейчас я хочу сказать, что я глубоко переживаю эту потерю, и моё разбитое сердце болит вместе с её семьёй и друзьями. Я даже не могла представить, что нечто подобное может произойти, когда мы решили привести этот тур в Бразилию", — написала Свифт.

Напомним, ранее украинская рэперша alyona alyona сообщила об инциденте, произошедшем на фестивале Rotterdam Unlimited в Роттердаме. По ее рассказам, во время выступления началась стрельба.