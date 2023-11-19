Не без греха: 75-летнему педофилу разрешили петь в церковном хоре — чем все закончилось

Мужчина неоднократно был обвинен в насилии над мальчиками-хористами, но ему решили дать еще один шанс. Вскоре он в третий раз попал под следствие и был осужден еще на 16 лет.

75-летнему преступнику из Великобритании разрешили петь в церковном хоре. На тот момент он уже имел запрет на посещение 200 церквей. Деталями поделились в The Telegraph.

Майкл Коупленд на протяжении десятилетий нападал на юных хористов в церквях. Свою "зависимость от детей" он даже не скрывал.

Однако в 2018 году педофил, который уже дважды отбывал сроки за решеткой, появился на странице церкви в соцсетях как солист хора. Как оказалось, он в очередной раз переехал и захотел посещать богослужения.

Вскоре Коупленд снова оказался под следствием, а его разрешение на посещение церкви было отменено.

Что совершил Майкл Коупленд?

Мужчина каждое воскресенье утром посещал церковь и считался джентльменом благодаря семейному богатству. Со временем оказалось, что за образом верующего богача скрывался хищный педофил.

Сначала Коупленда посадили лишь на девять месяцев — за нападение на трех мальчиков в возрасте 12 и 13 лет в церкви.

Позже его схватили за непристойное нападение на еще одного 12-летнего мальчика. Тогда педофила посадили на 18 месяцев. Известно, что он познакомился с ребенком в театре.

В 1998 году преступник получил запрет на посещение 200 церквей, а его фото распространили среди духовенства. Однако такое решение вызвало дискуссии в обществе. Некоторые верующие сомневались в том, что грешнику можно препятствовать в поиске "искупления через христианство".

Впоследствии Коупленду все же разрешили посещать хор — в 2018 году. Однако уже в 2022 году неназванный мужчина признался, что тоже подвергался насилию с его стороны.

Тогда преступник уже в третий раз попал под следствие и снова потерял возможность посещать хор. Вскоре он признался в 15 обвинениях в сексуальном насилии. Мальчику на тот момент было от 8 до 12 лет. Случаи, о которых идет речь, произошли еще в 1980-х и 1990-х годах.

В сентябре педофила снова посадили в тюрьму — на 16 лет. По данным СМИ, со всеми своими жертвами, кроме одного мальчика, он познакомился через церковь.

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