Спрятали очень старательно: яхту Путина ремонтируют на верфи в стране НАТО, — расследователи (видео)

Яхту президента РФ ремонтирует компания, которая одновременно ремонтирует корабли НАТО и имеет доступ к секретной военной информации, свидетельствует расследование. При этом корабль властителя Кремля прячут в глубине ангара, закрытого от посторонних лиц.

Одна из десяти яхт президента РФ Владимира Путина спокойно находится в порту страны НАТО, где ее ремонтируют, старательно скрытую от посторонних глаз. Расследователи делали несколько попыток добраться до корабля, и им удалось его заметить только с помощью беспилотника. О деталях расследования говорится на видео в Youtube-канале российского оппозиционного политика "Ходорковский LIVE".

На видео указано, что расследователей заинтересовали две яхты Путина — 71-метровая яхта Victoria и 38-метровая яхта Orion, которая сопровождает 71-метровый суперкорабль. Первое судно обнаружили в бухте страны НАТО — на верфи в Стамбуле. Второе — в порту Ломоносов под Санкт-Петербургом в РФ. Между тем резиденция Путина — в Сочи, в 800 км и в 1900 км (по прямой) от месторасположения драгоценных кораблей, указывают авторы.

Места, где стоят яхты Путина Фото: Google maps

Victoria строили несколько лет в российской компании "Севмаш", которая находится в Северодвинске и специализируется на подводных лодках, говорится на видео. После того, как корабль был вроде бы готов, его в 2019 году (после аннексии Крыма) приводила в порядок турецкая компания ISA Yachts. Стоимость — около 50 млн долл.: к средствам был причастен ныне покойный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и российский олигарх и друг Путина Геннадий Тимченко, пояснили расследователи.

С началом вторжения РФ в Украину в 2022 году яхта Victoria некоторое время была замечена возле резиденции Путина в Сочи — об этом свидетельствовали данные порталов мониторинга. Затем заметили, как она направилась в порт в Стамбуле и исчезла где-то посреди верфи, где ремонтируют корабли.

Расследователи отыскали верфь, где может находиться 71-метровая яхта. Заметили, что ее место стоянки едва заметно между двумя большими кораблями. Они делали несколько попыток подойти ближе. Сначала попытались через ворота "напролом" — их не пустили. Затем наняли яхту и пытались что-то увидеть с моря — не удалось. Наконец, подняли в воздух беспилотник, который и обнаружил Victoria в глубине ангара. Корабль узнали по букве V на корме, поэтому расследователи уверены, что нашли именно 50-миллионный корабль Путина.

Как выяснилось, верфь, где так старательно прячут путинский корабль, принадлежит турецкой компании Desan. Компания, отмечают авторы видео, занимается ремонтом и обслуживанием различных видов судов, в том числе — военных, имеющих отношение к структурам НАТО. В частности, "у нее есть допуск Североатлантического Альянса для работы с секретной информацией", — говорится на видео "Ходорковский LIVE".

В то же время другое судно — "Орион" — все же не рискнули выводить за пределы РФ, рассказали расследователи. Согласно их данным, это судно дислоцируется на причале в Ломоносове.

Расследователи подытожили, что же известно о яхтах главы Кремля: "10 яхт Путина — это две флотилии. Одна — в Балтийском море. вторая — в Черном. Казалось бы, зачем одному человеку столько кораблей? Но президент пользуется ими не в одиночестве", — намекнули авторы.

Отметим, журналисты росСМИ подсчитали, сколько граждане РФ заплатят за выставку, которую проведут в ноябре для того, чтобы Путин торжественно объявил об участии в выборах президента. По предварительным оценкам, россиянам это обойдется в "миллиарды рублей".

Между тем российский оппозиционер и экс-полковник ФСБ РФ Геннадий Гудков проанализировал, почему в медиа так часто поднимают вопрос о возможной смерти главы Кремля. По его мнению, это может делать кто-то очень влиятельный из окружения Путина. Причем в результате подобных сообщений создается впечатление, что глава РФ — "вечный".

Напоминаем, глава КНР Си Цзиньпин встретился с Путиным в сентябре 2023 года: по итогам встречи сообщали, что ожидают заключить "масштабное соглашение". В ноябре глава Китая прибыл в США и встретился с президентом Джо Байденом: указывается, что разошлись мирно, но о соглашениях ничего не известно.