Разбился о волнорез: найден пропавший во время шторма турецкий корабль

По сообщению властей, сильные штормы в Турции унесли жизни девяти человек. 11 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как в Черном море затонул грузовой корабль.

В результате сильных штормов и наводнений по всей Турции погибли девять человек, сообщили официальные лица в понедельник, в том числе один моряк, который погиб, когда грузовое судно затонуло у черноморского побережья Турции. Еще одиннадцать членов экипажа числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает издание Toronto Star.

Судно Kafkametler под турецким флагом затонуло в воскресенье после удара о волнорез возле гавани у города Эрегли, примерно в 200 километрах к востоку от Стамбула. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что судно, направлявшееся в западный турецкий порт Измир, несколько раз ударилось о волнорез, прежде чем пошло ко дну.

Поисково-спасательная операция была задержана на несколько часов из-за непогоды. В понедельник, 20 ноября, после того как утих шторм, спасатели обнаружили тело корабельного повара, сообщил Уралоглу.

Также сообщается, что по меньшей мере три человека погибли в результате урагана в городе Эрегли. Еще пять человек погибли в юго-восточных провинциях Диярбакыр и Батман после того, как их смыло паводковыми водами, вызванными проливными дождями, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Среди жертв были пожилая женщина и трое ее внуков. Около 50 человек получили травмы разной степени тяжести.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что из-за наводнения и риска затопления нижних этажей зданий властям пришлось перевести заключенных из тюрьмы Эрегли в близлежащие пенитенциарные учреждения.

В соседней Болгарии ураганный ветер, проливной дождь и снег унесли в воскресенье жизни двух человек и нарушили электроснабжение. Власти объявили чрезвычайное положение в черноморском городе Варна.

Напомним, сухогруз Pallada, который шел из Одессы в Турцию, из-за шторма сел на мель и разломился пополам у берегов Турции. Все 13 членов экипажа были благополучно спасены.

Ранее Фокус писал, что шедшее из России в Турцию судно пропало без вести вместе с экипажем. На борту судна был груз ферросплавов, закупленных в России. Связь с судном пропала в воскресенье утром.