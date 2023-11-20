"Высказывала претензии": в Польше украинец сознался в убийстве жены и детей

По словам польского прокурора, после убийства своей семьи мужчина несколько дней находился в одном доме с телами убитых. Затем он решил рассказать о преступлении охране одного из торговых центров в Познани.

В Польше полиция задержала гражданина Украины, который сознался в убийстве жены и детей. Об этом рассказал спикер Окружной прокуратуры в Познани, прокурор Лукаш Вавжиняк в комментарии порталу "Укринформ".

По словам задержанного, он лишил жизни членов своей семьи в ночь с 13 на 14 ноября. Во время допроса он заявил, что сначала задушил супругу, а позже, когда проснулась одна из дочерей, он решил убить и детей.

"Жена якобы высказывала ему претензии, что он злоупотребляет алкоголем, не работает и имеет долги, поэтому он решил ее убить", – сказал Вавжиняк.

Подозреваемый утверждает, что после убийства несколько дней находился в одном доме с телами жены и детей. Позже, 18 ноября, он решил сознаться в содеянном, обратившись к охране одного из торговых центров в Познани. После этого мужчина был арестован.

Прокурор отметил, что украинцу грозит пожизненное заключение. Его дело находится на контроле генконсульства Украины во Вроцлаве.

По данным журналистов, убийство произошло в городе Пущиково, что недалеко от Познани. Семья, состоящая из 42-летнего мужчны, 29-летней женщины и двоих детей 1,5 и 4,5 лет проживала там с 2019 года. По данным польских органов, семья считалась благополучной.

Напомним, в ночь на 19 ноября в районе села Верешин в Польше произошла авария, в результате которой погибли украинцы. По данным окружного управления государственной пожарной охраны, две женщины погибли на месте ДТП. Пострадавшую 6-летнюю девочку пытались реанимировать, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Ранее, 18 ноября, СМИ сообщали, что в Польше 16-летний подросток с острым предметом напал на 12-летнюю девочку из Украины. Ребенок получил серьезные ранения. Обидчиком украинки оказался 16-летний парень, гражданин Украины, проживающий в Жешуве.