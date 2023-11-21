Не хотел идти на войну: житель Москвы совершил суицид из-за вызова в военкомат, — соцсети (фото)

Житель столицы РФ отправился в стрелковый клуб, где выстрелил в себя. Причиной его решения стала недавно полученная повестка от военкомата.

23-летний житель Москвы покончил жизнь самоубийством в стрелковом клубе на Марксисткой улице неподалеку от центра столицы РФ. Об этом сообщает издание "База".

По данным источника, поводом для самоубийства стала повестка в военкомат.

По утверждению издания, перед смертью застрелившийся написал своим друзьям о получении повестки и своем нежелании идти в армию. В военкомат он, как утверждается, должен был прибыть с вещами утром 21 ноября.

Канал 360 утверждает, что друзья погибшего предупреждали стрелковый клуб "Выстрел", где произошло самоубийство, что тот планирует покончить с собой. Сотрудники подумали, что их разыгрывают.

Житель Москвы совершил суицид из-за вызова в военкомат

Напомним, что среди российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину возросло количество самоубийств. Часть инцидентов может быть связана с тем, что они боятся ВСУ и попасть к ним в плен.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Путин привел войну не только в Украину, но и на территорию России.

Также сообщалось, что бойцы ГУР открыли охоту на генералов РФ. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали 15 российских генералов. В РФ подтвердили гибель 6, большинство из которых погибли у линии фронта.