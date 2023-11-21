"Эхо из 90-х": под рестораном в центре Москвы нашли останки людей (фото)

На глубине 3,5 метра обнаружили десять черепов, 17 позвонков, 30 ребер и десятки других костей и две челюсти. Пока неизвестно, кому принадлежат части тел, рассказали журналисты.

В центре Москвы (Российская Федерация) нашли останки более десяти человек. Об этом сообщило издание Baza.

"Под рестораном в центре Москвы нашли останки более 10 человек. Возможно, это эхо из 90-х — эксперты оценили давность смерти в 20-30 лет", — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что останки людей обнаружили на месте, где ранее был размещен ресторан "Гранатовый сад". Где во время работ по демонтажу подземных коммуникаций на глубине 3,5 метра обнаружили десять черепов, 17 позвонков, 30 ребер и десятки других костей и две челюсти.

По информации издания, останки людей лежали целым пластом на уровне колодца, который демонтировали строители. Пока неизвестно, кому принадлежат части тел. В частности, только в 2012 году построили ресторан на этом месте, до этого на территории была стоянка и промзона.

"Останки отправили на экспертизу: по предварительной оценке специалистов, давность смерти людей, чьи останки нашли — 20 — 30 лет. Следователи начали проверку", — добавили журналисты.

Место, где нашли останки людей

Напомним, 16 ноября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области нашли могилу, где тайно похоронили 17 моряков Черноморского флота РФ. Местные коммунальщики копали на одном из местных кладбищ братские могилы и наткнулись на захоронение без опознавательных знаков. В частности, тела были в форме моряков, однако без документов.

30 октября польские СМИ сообщили, что в Гдыне задержали двух украинцев, дома которых нашли тело младенца, спрятанное в пакет. На теле младенца не обнаружили следов насильственной смерти.