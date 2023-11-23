Венгрии утвердили выплаты: поможет ли это преодолеть вето Будапешта на помощь Украине

По мнению экспертов, на премьера Виктора Орбана вряд ли возможно повлиять, и скептицизм по этому поводу только растет.

Исполнительный директор Европейского Союза в четверг, 23 ноября, утвердил авансовые выплаты Венгрии в размере 900 миллионов евро (1 миллиард долларов) в рамках ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления. Об этом пишет Reuters.

По мнению агентства, таким образом ЕС пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине, поскольку поддержка ЕС имеет решающее значение для Украины.

"Находящаяся в Брюсселе исполнительная власть ЕС исключила Венгрию из постпандемического экономического стимулирования блока из-за опасений по поводу коррупции и отказа от демократических сдержек и противовесов под руководством премьер-министра Виктора Орбана", — замечает издание.

Важно Венгрия потребовала пересмотра политики относительно вступления Украины в ЕС

В ответ Венгрия, как пишут эксперты, заблокировала решения ЕС, которые ожидались, относительно предоставления Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро до 2027 года и начале переговоров о вступлении с Киевом. Будапешт также заморозил план по предоставлению Киеву военной помощи ЕС в размере 20 миллиардов евро и выступает против санкций в отношении России за ведение войны.

Более того, по информации агентства, Будапешт развернул рекламную кампанию, очерняющую Европейскую комиссию, а партия Орбана "Фидес" продвигает законопроект о "защите национального суверенитета" от иностранного вмешательства.

"Оба шага повышают ставки в столкновениях Венгрии с ЕС", — считают аналитики Reuters.

Венгрия vs Евросоюз — куда приведут торги

Чиновники Евросоюза рассматривают измененный план восстановления Венгрии с точки зрения общей стоимости 10,4 миллиарда евро на несколько лет. На самом деле это около 5% ВВП Венгрии в 2023 году, включая 4,6 миллиарда евро в рамках RePowerEU.

Они уверены, по информации агентства, что Венгрия будет использовать деньги RePowerEU, которые могут поступить двумя траншами по 460 миллионов евро каждый в 2024 году, для модернизации своего электроэнергетического сектора посредством интеллектуальных счетчиков и цифровизации энергетических компаний.

Вместе с тем, решение Еврокомиссии дать добро на измененный план восстановления Венгрии теперь должно быть одобрено другими странами ЕС.

"Возможно, это произойдет уже во время переговоров 8 декабря между министрами финансов 27 стран-членов ЕС", — предполагает Reuters.

При этом ЕК настаивает на том, пишет агентство, что Венгрия должна выполнить условия ЕС по борьбе с коррупцией и обеспечению независимости судебной системы, а также нивелировать свои попытки мешать другим странам, в том числе Украине, на пути в членство ЕС.

В то же время эксперты считают, что скептицизм по поводу того, что на Виктора Орбана можно повлиять, не исчезает, а растет. Это подтвердили, как пишет Reuters, источники, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и на котором будут обсуждать вопросы Украины.

Напомним, 9 ноября Фокус писал, что в ЕС придумали запасной план помощи Украине, если Венгрия наложит вето. Комиссар ЕС по вопросам бюджета Йоханнес Хан сказал, что блок не может быть шантажированным любыми членами, которые отказываются от него, поэтому в Евросоюзе решили рассмотреть альтернативу.

Также сообщалось, что Венгрия считает Украину конкурентом. По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Орбан рассчитывает, что ЕС направит финансовую помощь Будапешта, которая была заблокирована из-за проблем с демократией.