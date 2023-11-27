После обвинений в антисемитизме: Илон Маск посетил Израиль (фото, видео)

По мнению журналистов, поездка в Израиль может помочь Маску восстановить репутацию в еврейских общинах после того, как он был обвинен в серии антисемитских заявлений.

В понедельник, 27 ноября, американский предприниматель Илон Маск совершил визит в Израиль. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным журналистов, в Израиле у бизнесмена запланирована встреча с президентом страны Исааком Герцогом, а также с родственниками заложников, удерживаемых боевиками ХАМАСа в сектора Газа. Ожидается, что Маск и Герцог обсудят "необходимость действий по борьбе с растущим антисемитизмом в Интернете".

Портал Ynet пишет, что в рамках визита Илон Маск также встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вместе они посетили кибуц Кфар-Аза, в частности дома израильтян, убитых в ходе террористической атаки ХАМАСа 7 октября. Далее Маск отправился в Кнессет, где вместе с Нетаньяху встретился с представителями СМИ.

Вскоре после прибытия Маска в Израиль министр связи Израиля Шломо Кархи также отметил, что сторонами была достигнута договоренность о том, что Starlink будет активирован в Израиле и секторе Газа только после одобрения министерства связи.

Илон Маск посетил пострадавший от террористической атаки кибуц Кфар-Аза

Илон Маск встретился в семьями заложников ХАМАСа

Как отмечают журналисты, эта поездка может помочь Маску восстановить свою репутацию в еврейских общинах после того, как его обвинили в серии антисемитских заявлений.

К примеру, бизнесмен поддержал пользователя X, который написал, что еврейские общины пропагандируют ненависть к белым. Предприниматель заявил, что это человек "сказал настоящую правду".

Также сообщается, что Маск начал "беспрецедентную атаку" на еврейскую организацию "Антидиффамационная лига", которая заявила, что после 7 октября уровень антисемитизма в X подскочил на 919%.

На фоне этих событий ряд компаний приостановили свою рекламу в X. По словам журналистов, в последние недели Маск пытался минимизировать ущерб от своих высказываний.

Так, бизнесмен пригрозил блокировкой пользователями X, использующим фразу фразы "От реки до моря Палестина будет свободна", так как, по его словам, она пропагандирует геноцид. Кроме того, Маск пообещал, что все доходы X от контента, связанного с войной, будут переведены в больницы Израиля и Красный Крест в секторе Газа.

Напомним, 18 ноября СМИ сообщили, что американский технологический гигант IBM и Европейский Союз прекратили рекламное сотрудничество с соцсетью X, принадлежащей Илону Маску, на фоне опасений по поводу разжигания антиеврейской ненависти и дезинформации на платформе.

Ранее, 11 октября, Илон Маск предположил, что в случае, если война Израиля против ХАМАСа будет длительной, стоит готовиться к "гражданской войне" в Европе.