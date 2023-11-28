"Нашла в лесу": 19-летняя девушка принесла в больницу младенца, скрыв неожиданные детали

Молодая женщина попросила незнакомого водителя подвезти ее в местную больницу. На руках она держала завернутого одеялом ребенка, которого вскоре передала медикам.

24 ноября в польскую больницу обратилась 19-летняя девушка с новорожденным ребенком. Впоследствии история получила неожиданное продолжение. Деталями поделились в местном медиа Wprost.

Девушка заявила, что нашла малыша в лесу. В тот же день медики установили, что он родился недавно. Ребенок оказался здоровым и был направлен в отделение новорожденных.

Однако вскоре девушка призналась, что она и является матерью младенца. Медики подтвердили это с помощью соответствующих исследований.

Журналисты выяснили, что неизвестная могла родить ребенка в поле. Сообщалось, что она не имела телефона и не могла вызвать "скорую".

Молодая женщина завернула малыша в одеяло, которое имела с собой, и отправилась в сторону дороги. Там она попросила помощи у водителя, который проезжал мимо. Мужчина подвез незнакомку с ребенком в местную больницу.

По данным СМИ, "найденный в лесу" ребенок — не первый у девушки. Два года назад она уже родила сына, но была ограничена в родительских правах на него.

Когда молодая женщина забеременела уже во второй раз, семья выгнала ее. Она была вынуждена гостить у друзей, а незадолго до родов осталась совсем бездомной.

Журналисты утверждают, что мать "беспомощна в жизни" и может не справиться с уходом за младенцем. Однако отказываться от дочери она не желает.

19-летнюю девушку направили в центр помощи. Она поедет туда, когда выпишется из больницы.

Напомним, мужчина из Японии обрел популярность, притворяясь женщиной. Он выдал себя, заговорив своим настоящим голосом.

38-летний пассажир в американском аэропорту открыл аварийный выход и выпрыгнул из крыла. По словам свидетелей, он неразборчиво говорил и не полностью осознавал происходящее.