Ответ на забастовку польских водителей: украинцы перекрыли дороги в Польше, — СМИ (видео)

Украинские водители протестовали в мирной обстановке и не скрывали причины — ответ на блокирование проезда польскими водителями, рассказали журналисты.

Во вторник 28 ноября в Перемышле и на подъезде к пограничному городу Медыка украинские водители заблокировали дороги в ответ на протесты польских перевозчиков. Об этом сообщило издание RMF FM.

Издание получило сообщение на горячую линию о пробках в польских городах.

"Сейчас я в пути из Перемышля в Медыку. Украинские водители протестуют, перекрыли два перехода", — говорилось в одном из звонков.

Журналисты установили, что одна из акций протеста состоялась на кольцевой развязке в Перемышле. Именно там проходит государственная дорога №28, которая ведет к пограничному переходу в Медыке.

СМИ со ссылкой на полицию заявили, что группа из около 30 человек время от времени заходила на определенное время на пешеходные переходы, блокируя движение. То же самое происходило в Медыке, водители выезжали на ту же трассу.

Польские журналисты добавили, что протесты проходили в мирной обстановке, а украинские водители не скрывали, что это был ответ на блокирование проезда польскими водителями.

Протест польских водителей: что известно

6 ноября польские перевозчики начали проведение акции по блокированию проезда грузовиков через границу с Украиной. В частности, наблюдалось постепенное блокирование движения грузовиков в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".

Польские водители требуют возвращения разрешений для водителей из Украины и изменение правил электронной очереди для польских машин и выезд пустых польских грузовиков из Украины без очереди.

Напомним, 28 ноября заместитель министра Маркиян Дмитрасевич заявил, что Министерство аграрной политики Украины ожидает положительных результатов переговоров из-за ситуации на польско-украинской границе. По его словам, блокирование границы негативно сказалось на украинской и польской бизнес-среде.