Полиция ФРГ задержала двух несовершеннолетних, которые готовили теракт в Кельне

Полиция задержала двух исламистов по подозрению в подготовке теракта в Кельне, один из задержанных — гражданин России.

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии задержало двух подростков — сторонников террористической группы "Исламское государство" по подозрению в подготовке теракта в Кельне. Об этом сообщает Bild.

Как стало известно изданию, в телеграм-канале появилось видео, в котором пользователь призывал к священной войне против Запада и объявил о нападении. В качестве даты атаки он назвал пятницу, 1 декабря.

"Пользователем оказался 15-летний Эдрис Д. из Буршайда. Подросток афганского происхождения не был ранее известен полиции или внутренней разведке как подозреваемый в терроризме", — уточняет Bild.

Кроме того, по информации издания, Эдрис Д. поддерживал контакт с 16-летним гражданином России Расулом М. из Виттстока (Бранденбург). Тот, в свою очередь, является сторонником террористической организации "Исламское государство" и известен полиции за распространение террористической пропаганды.

"Молодой россиянин, как утверждается, был причастен к планируемому нападению и, согласно расследованию, проведенному сотрудниками государственной безопасности, якобы хотел отправиться к Д. в Буршайд 1 декабря", — сообщает далее медиа.

Предположительно, по данным Bild, молодые люди хотели совершить теракт с помощью самодельных взрывных устройств или небольшого грузовика. Целью атаки должны были стать рождественский рынок или синагога в Кельне. Кроме того, подростки планировали сразу после теракта исчезнуть.

"Дома у подозреваемых были проведены обыски, прокуратура Дюссельдорфа и прокуратура Нойруппина ведут расследование по подозрению в планировании совершения террористического преступления", — констатирует издание.

При этом Bild напоминает слова Томаса Хальденванга, главы Управления по защите Конституции, который ранее выступил с заявлением о чрезвычайно высокой террористической угрозе.

Напомним, что 8 ноября в США, в штате Техас, раздался взрыв на химическом заводе в Шепарде. После этого начался сильный пожар.

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