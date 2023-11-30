Летел из Йемена: неопознанный дрон пытался атаковать эсминец США в Красном море

Системы обнаружения судна Carney оперативно выявила угрозу, однако журналисты не уточняют, из какого вооружения был уничтожен беспилотник. В момент атаки эсминец сопровождал корабли с военным грузом.

В Красном море военный корабль ВМС США сбил беспилотный летательный аппарат, предположительно направлявшийся из Йемена в сторону Израиля. Об этом сообщает издание Reuters.

Представители Пентагона, не раскрывая своей личности, сообщили, что эсминец "Карни" сбил неопознанный беспилотный летательный аппарат. По данным источников, беспилотник был запущен из Йемена. Информации о том, кто мог бы быть ответственным за запуск дрона, не предоставлено.

По данным, система обнаружения американского эсминца успешно выявила дрон. Однако тип используемого вооружения, которым был сбит беспилотник, остается неизвестным.

"Хотя его намерения неизвестны, БПЛА направлялся к военному кораблю", — заявили в ведомстве, добавив, что в тот момент "Карни" сопровождал два корабля, один из которых вез военную технику в регион.

В заявлении говорится, что среди американского персонала никто не пострадал.

Отметим, что эсминец Carney в рамках международных морских учений Sea Breeze 2019 посещал Одессу.

Напомним, что военно-морские силы США успешно в Персидском заливе испытали новейший беспилотник Flexrotor, разработанный компанией Aerovel.

А компания HevenDrones представила две новые модели беспилотных летательных аппаратов на водородном топливе — H2D200 и H2D250.

В ноябре 2022 года компания GKN Aerospace из Швеции представила необычный беспилотный летательный аппарат, работающий на жидком водороде. Разработчики испытали силовую установку, которая сжигает водород и производит электричество. Она выдержала большие нагрузки.

А несколько ранее Hyundai и Rolls-Royce решили выпустить электрическое летающее такси на водородном топливе. Самолет с вертикальным взлетом и посадкой получит уникальную силовую установку, которая объединит электромоторы и жидкое топливо.