В Израиле двое террористов открыли огонь по людям на остановке: есть погибшие и раненые (видео)

По данным СМИ, нападавшие остановили машину на перекрестке и начали стрелять в мирных жителей из винтовки и пистолета. Их ликвидировали на месте.

Примерно в 7:40 утра в Израиле произошла стрельба. Два человека погибли, еще семеро — ранены. Об этом 30 ноября сообщили в IsraelHayom.

Стрельба произошла на перекрестке на выезде из Иерусалима. Двое нападавших приехали туда на машине и открыли огонь по мирным жителям, которые стояли на остановке. Обоих преступников ликвидировали.

Известно, что террористы были вооружены винтовкой М-16 и пистолетом. Они убили 24-летнюю женщину и 73-летнего мужчину. Еще семеро пострадавших были госпитализированы.

Фото с места событий Фото: israelhayom.co.il

"Мы имеем сотни сообщений о нападениях ежедневно. Нам удалось нейтрализовать достаточно много нападений, но, к сожалению, сегодня утром нам это не удалось", — заявили в полиции.

Шоссе в сторону Иерусалима сейчас перекрыто для движения, там работает полиция.

В Globes позже проинформировали, что количество погибших в результате стрельбы возросло до трех человек.

В СМИ передали, что террористы приехали на место происшествия на машине Ford, которая принадлежала одному из них. В этой машине позже нашли гильзы с сотнями пуль.

Фото с места событий Фото: israelhayom.co.il

Сообщается, что нападавших ликвидировали двое резервистов и гражданский, который проезжал неподалеку от места инцидента.

В IsraelHayom уточнили, что третья погибшая — это женщина. Ее возраст неизвестен.

Несколько пострадавших в результате стрельбы — в тяжелом состоянии.

"Этот инцидент доказывает, насколько важна выдача оружия. Несмотря на критику всяких партий будем и дальше раздавать оружие. Оружие, спасающее жизни", — заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

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