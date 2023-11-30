"Продолжается блокирование": пограничники предупреждают о сложностях на границе со Словакией

По данныс ГПСУ, Союз перевозчиков Словакии планирует осуществлять блокирование движения грузового автотранспорта перед пунктом пропуска "Вышне Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород", с 16:00 1 декабря 2023 года.

Государственная пограничная служба Украины предупреждает об осложнении движения, которое ожидается перед пунктом пропуска "Ужгород" 1 декабря в связи с намерением словацких перевозчиков заблокировать движение грузовиков на границе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, Союз перевозчиков Словакии (UNAS) планирует осуществлять блокирование движения грузового автотранспорта перед пунктом пропуска "Вышне Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород", с 16.00 1 декабря 2023 года. При этом отмечается, что перевозка гуманитарной помощи и военной помощи, живых животных, топлива и охлажденных грузов блокироваться не будет. Другие грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по 4 грузовика в час. Учитывая указанное, просим учесть возможные осложнения движения автотранспорта перед пунктом пропуска "Ужгород". Пограничные службы отмечают, что словацкая сторона не предоставила информации о планах и сроках завершения указанных действий.", — говорится в сообщении.

Пограничные службы Украины будут тщательно мониторить ситуацию, поддерживая постоянное взаимодействие с коллегами из Словакии по вопросам пропуска грузового автотранспорта. Будет осуществляться постоянное уточнение категорий грузов, которые будут разрешены для пересечения границы, включая въезд в Словакию.

В случае изменения ситуации Государственная пограничная служба Украины будет сообщать об этом на своих информационных страницах.

Тем временем Словакия намерена блокировать санкции в отношении российского ядерного топлива. В стране считают, что местные АЭС технически не готовы отказаться от российского ядерного топлива.

Ранее в Словакии рассказали, почему не передают Украине оружие. Однако в МИД заявили, что страна хочет помочь украинскому народу пережить зиму 2023-2024, поэтому отправляют гуманитарную помощь.

17 ноября Фокус писал, что в Закарпатской области таможенники фиксируют увеличение очередей грузовиков на словацкой границе. Пробки из грузовиков выросли за счет фур с польского направления, и машины продолжают прибывать.