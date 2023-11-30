Словакия продлила действие эмбарго украинской агропродукции и ужесточила правила транзита

Кроме пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника Словакия запретила теперь и импорт меда, сахара, солода и сои из Украины. Груз будут просто опломбировать.

Related video

Словакия продлит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и ужесточит правила транзита. Об этом пишет Novinky.cz со ссылкой на решение правительства Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо.

Премьер Словакии 29 ноября решил продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и ужесточить правила транзита. Кроме пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника запрет распространят на импорт меда, сахара, солода и сои.

Согласно предложению министра сельского хозяйства Ричарда Такача, транзит всей остальной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному закрытию. На практике это означает, что отправления будут опломбированы. Министерство сельского хозяйства в предложении отметило, что такие меры необходимы, в частности, из-за отсутствия общеевропейского решения относительно украинских товаров.

Важно

Бизнес и безвозмездная помощь: Словакия и в дальнейшем будет поставлять оружие в Украину, — СМИ

Напомним, в сентябре 2023 года Словакия решила прекратить импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Это стало ответом на детальный шаг Венгрии и Польши после того, как Европейская комиссия заявила, что не будет продолжать эмбарго на импорт этих четырех видов сельскохозяйственных товаров в соседние с Украиной страны ЕС.

Весной 2023-го Словакия впервые в одностороннем порядке запретила ввоз из Украины трех десятков различных сельхозпродукции и продуктов питания, в частности зерна. Братислава отменила эту меру в ответ на договоренность Еврокомиссии с пятью странами-членами, включая Словакию, о введении защитных мер ЕС в отношении импорта отдельных товаров из Украины. Срок действия регламента ЕС истек в середине сентября.

Тем временем Словакия намерена блокировать санкции в отношении российского ядерного топлива. В стране считают, что местные АЭС технически не готовы отказаться от российского ядерного топлива.

Ранее в Словакии рассказали, почему не передают Украине оружие. Однако в МИД заявили, что страна хочет помочь украинскому народу пережить зиму 2023-2024, поэтому отправляют гуманитарную помощь.

17 ноября Фокус писал, что в Закарпатской области таможенники фиксируют увеличение очередей грузовиков на словацкой границе. Пробки из грузовиков выросли за счет фур с польского направления, и машины продолжают прибывать.