Словаччина продовжила дію ембарго української агропродукції та посилила правила транзиту

Окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику Словаччина заборонила тепер і імпорт меду, цукру, солоду та сої з України. Вантаж будуть просто опломбовувати.

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Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України та посилить правила транзиту. Про це пише Novinky.cz із посиланням на рішення уряду Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

Прем’єр Словаччини 29 листопада вирішив продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України та посилити правила транзиту. Окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику заборону поширять на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Згідно з пропозицією міністра сільського господарства Річарда Такача, транзит всієї іншої сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України підлягатиме митному закриттю. На практиці це означає, що відправлення будуть опломбовані. Міністерство сільського господарства у пропозиції зазначило, що такі заходи необхідні, зокрема, через відсутність загальноєвропейського рішення щодо українських товарів.

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Нагадаємо, у вересні 2023 року Словаччина вирішила припинити імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Це стало відповіддю на детальний крок Угорщини та Польщі після того, як Європейська комісія заявила, що не буде продовжувати ембарго на імпорт цих чотирьох видів сільськогосподарських товарів до сусідніх з Україною країн ЄС.

Навесні 2023-го Словаччина вперше в односторонньому порядку заборонила ввезення з України трьох десятків різноманітних сільгосппродукції та продуктів харчування, зокрема зерна. Братислава скасувала цей захід у відповідь на домовленість Єврокомісії з п'ятьма країнами-членами, включаючи Словаччину, щодо запровадження захисних заходів ЄС щодо імпорту окремих товарів з України. Термін дії регламенту ЄС закінчився в середині вересня.

Тим часом Словаччина має намір блокувати санкції щодо російського ядерного палива. У країні вважають, що місцеві АЕС технічно не готові відмовитися від російського ядерного палива.

Раніше у Словаччині розповіли, чому не передають Україні зброю. Проте в МЗС заявили, що країна хоче допомогти українському народу пережити зиму 2023-2024, тож відправляь гуманітарну допомогу.

17 листопада Фокус писав, що у Закарпатській області митники фіксують збільшення черг вантажівок на словацькому кордоні. Затори з вантажівок зросли за рахунок фур із польського напрямку, і автівки продовжують прибувати.