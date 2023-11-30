"Будет очень плохо": США потребовали от Турции прекратить поддержку ХАМАС и России, — WSJ

По данным американских чиновников, несмотря на санкции против финансистов ХАМАС со стороны США, Турция разрешила предприятиям этой группировки работать в Стамбуле. Вместе с тем торговля между Турцией и РФ значительно увеличилась за последний год.

Глава администрации Байдена, ответственный за введение санкций, предупредил турецких чиновников о том, что их страна является источником поддержки насилия на разных континентах. Турция, по его словам, служит финансовым убежищем для террористической организации ХАМАС и "торговым центром" для российской военной машины. Об этом 30 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно американским чиновникам, несмотря на санкции США против финансистов ХАМАС за последние десять лет, Турция разрешила инвестиционным и холдинговым компаниям, брокерам по недвижимости и другим предприятиям этой группировки работать из Стамбула. Вместе с тем торговля между Турцией и Россией за последний год значительно возросла, несмотря на контроль над экспортом, нацеленный на ограничение поставок электроники и других товаров, необходимых для поддержки военных операций в Кремле.

"Будет очень плохо, если какие-либо будущие атаки ХАМАС будут связаны с финансированием или поддержкой, предоставляемыми через Турцию", — заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке. Он выступил в среду в Анкаре перед турецкими официальными лицами.

Правительство Турции не признает ХАМАС террористической организацией, как это делают США. Оно различает военное и политическое крыло группировки и сомневается, что финансовые потоки из бизнеса прямо финансируют вооружение.

Относительно России, по словам американских чиновников, турецкие компании и частные лица могут быть подвергнуты целому ряду санкций за поставки товаров и услуг в Россию, которые запрещены западным экспортным контролем.

"Мы собираемся предпринять все необходимые меры, чтобы пресечь эти действия, и хотим сделать это в сотрудничестве с Турцией, но готовы действовать и самостоятельно", — отметил Нельсон.

Как отмечает издание, визит Нельсона происходит в критический момент для американо-турецких отношений. США хотят, чтобы Турция дала окончательное согласие на вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора. Сторона Турции же рассчитывает на одобрение США по продаже новых истребителей F-16 стоимостью 20 миллиардов долларов для своих вооруженных сил.

Турция играет на двух фронтах в конфликте на Украине, поддерживая Киев и препятствуя укреплению черноморского военно-морского флота России, пишут журналисты. Она поставляет оружие Украине и способствует экспорту украинского зерна, важного для своей экономики и мировых поставок продовольствия.

Президент Эрдоган стремится расширить экономические связи с Россией, что помогает Турции получить иностранную валюту и дешевую энергию в период экономических трудностей.

Американские чиновники утверждают, что турецкие порты используются для обслуживания подсанкционных российских танкеров и облегчения контрабанды оружия, а также что российские подставные компании и турецкие фирмы содействуют увеличению экспорта товаров, имеющих двойное назначение и необходимых для ведения длительной войны кремлевскими военными.

Отношения США и Турции испортились

По мнению издания, война в Израиле прервала временное улучшение американо-турецких отношений после того, как Эрдоган выразил критику по поводу поддержки Запада Израилем и растущего числа жертв в Газе.

"ХАМАС — не террористическая организация, а группа освободителей и моджахедов, защищающая свою землю", — заявил Эрдоган перед членами своей партии, используя арабское слово, обозначающее тех, кто сражается во имя религии.

Турецкие чиновники утверждают, что санкции против России неэффективны, но также говорят, что они будут избегать экспорта в Россию, который может помочь кремлевским военным на Украине.

По словам американских чиновников, Турция реагирует на угрозы Европы, перекрывая потоки товаров двойного назначения в Россию через зоны свободной торговли страны. Однако, вместо этого, по их утверждению, грузы представляются как турецкие закупки, а затем переотправляются в Россию.

Представитель Министерства иностранных дел Турции пока не прокомментировал эту ситуацию.

На этой неделе американские чиновники провели встречи с руководством турецких банков за закрытыми дверями. Турецкие банки должны предотвращать финансирование терроризма и подозрения в отмывании денег, чтобы сохранить доступ к долларовым финансовым рынкам США.

Турция уже находится в списке стран с низкими стандартами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который поддерживает Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Аналитики считают, что ее действия по финансированию ХАМАСа и перевалке грузов в Россию могут повлиять на голосование стран-членов FATF относительно исключения Турции из этого списка.

Напомним, 29 ноября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю за антитеррористическую операцию, которую проводит Армия обороны на территории сектора Газа. При этом турецкий политик обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в смертях, которые произошли в палестинском анклаве после атаки террористов на израильтян 7 октября.