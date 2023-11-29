Эрдоган назвал Нетаньяху "резником" и заявил о геноциде "палестинских братьев", — СМИ

По словам президента Турции, за события в секторе Газа отвечает Израиль и страны Запада. Тем временем он летит в Арабские Эмираты, чтобы решить как решить проблемы палестинцев.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю за антитеррористическую операцию, которую проводит Армия обороны (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. При этом турецкий политик обвинил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в смертях, которые произошли в палестинском анклаве после атаки террористов на израильтян 7 октября. Главные тезисы заявлений Эрдогана размещены на портале Haber Turk.

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Турецкий президент выступил перед однопартийцами из правящего политического движения "Партия справедливости и развития" (сокращенно англ. AKP или AK). При этом заявил, что "Израиль ответит перед законом" за действия в Секторе Газа. Также назвал Беньямина Нетаньяху "резником Газы" и заявил, что якобы из-за решения этого человека в мире "разжигается антисемитизм".

"Нетаньяху, совершивший одно из величайших преступлений прошлого века в Газе, уже вписал свое имя в историю как мясник Газы", — процитировали журналисты тезисы главы Турции.

Политик назвал палестинцев "братьями" и указал, что события, которые сейчас происходят в Газе — "самые вероломные в истории человечества". По его словам, произошел "геноцид", в результате которого якобы погибли более 2 млн человек. Он пожелал выздоровления раненым и посочувствовал погибшим, при этом называл их "нашими".

"Милосердно поминаю наших мучеников и желаю скорейшего выздоровления нашим раненым", — сказал политик.

Эрдоган также заявил, что к убийствам в Газе также причастны западные политики. В свою очередь, он направил в Египет 1200 тонн гуманитарной помощи и отправляется в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы решить проблемы палестинского анклава.

Война в Израиле — детали

Отметим, после того, как 7 октября террористы ХАМАС атаковали израильские поселения возле Сектора Газа, командование ЦАХАЛ объявило проведение спецоперации по обезвреживанию террористов. После начала боевые действия, в Турции, а также в других странах Азии, Европы, Америки состоялись пропалестинские демонстрации. Во время этих демонстраций говорили о страданиях жителей Газы и не упоминали о полутора тысячах израильтян, погибших 7 октября в Израиле.

В конце ноября объявлено о временном прекращении огня в Секторе Газа. Во время этого перемирия террористы ХАМАС начали возвращать заложников, которых захватили в октябре. В то же время за несколько дней до начала перемирия, в ЦАХАЛе заявили, что выполнили значительную часть задач: обезвредили лидеров террористов, разрушили штабы, склады оружия, тоннели.

Напоминаем, 27 ноября Израиль посетил бизнесмен Илон Маск: встретился с руководителями государства, но решил в Газу все же не ехать. Между тем в США сообщили, что вскоре могут принять решение о выделении средств Израилю и Украине на войну с нападающими.