"Не менее двух месяцев боев": перемирие в Секторе Газа будет коротким, — Минобороны Израиля

По словам министра обороны Йоава Галланта, продолжать боевые действия необходимо, чтобы освободить всех заложников.

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Перемирие в Секторе Газа будет коротким, а военные действия продлятся еще минимум два месяца. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, пишет израильская газета Haaretz.

"Это будет короткая передышка, после которой интенсивные бои продолжатся. Ожидается еще не менее двух месяцев боев", — сказал чиновник.

Галлант отметил, что продолжать боевые действия необходимо, чтобы освободить всех заложников. Министр уверен, что террористическая организация ХАМАС на самом деле не отпустит их без давления.

Перемирие между Израилем и ХАМАС: что известно

Напомним, что 23 ноября сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли договоренностей, которые предусматривают освобождение заложников и прекращение огня. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансар. Представитель МИД Катара получил список гражданских лиц, которые будут отпущены боевиками ХАМАС. Всего, предварительно, таких будет четыре группы.

Также глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, как война на Ближнем Востоке повлияет на цены в Украине. В Верховной Раде считают, что украинцам не стоит ожидать сильного повышения цен на товары из-за войны на Ближнем Востоке и подорожания нефти.