Все под контролем: как война на Ближнем Востоке повлияет на цены в Украине

В Верховной Раде считают, что украинцам не стоит ожидать сильного повышения цен на товары из-за войны на Ближнем Востоке и подорожания нефти.

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Израильская армия продолжает бои с боевиками движения ХАМАС после крупнейшего за 50 лет вторжения из сектора Газы. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной отвлекает внимание мирового сообщества от войны в Украине, и это не очень хорошо для нас. Об этом заявил в интервью изданию "Новини.Live" глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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По его словам, из-за войны на Ближнем Востоке западные партнеры могут снизить поддержку для нашей страны. Однако, что касается повышения цен, то в этом плане украинцам переживать не стоит. Гетманцев считает, что любая ситуация управляема, если ею заниматься.

"Я не исключаю возможного повышения цен на нефть. Это будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке. Но я не склонен к оценке этого возможного повышения цен как скачка. Мне кажется, что скачка не будет. А ценовая ситуация в Украине будет контролируемой", — объяснил он.

Гетманцев также отметил, что мир уже сталкивался с войной на Ближнем Востоке, поэтому страны знают, как справиться с возможным нефтяным кризисом.

"В 1970-х годах также была война, и был большой рост цен на нефть. Но как-то мир пережил это. И цены вернулись. И ситуация стабилизировалась", — сказал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Что происходит со стоимостью нефти сейчас

Январские фьючерсы на сорт Brent по состоянию на утро 23 ноября подешевели до 80,98 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

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Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составили 76,27 долларов за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,67 долларов, а внутридневной минимум составил 73,79 долларов за баррель.

Отметим, что по состоянию на 38-й день войны в Израиле в ЦАХАЛ признали гибель 363 своих солдат и офицеров. Также Фокус рассказывал, как Украина может снизить зависимость от западной финансовой поддержки. Так, для этого нужно запустить экономику и победить в войне с Россией.