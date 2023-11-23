Усе під контролем: як війна на Близькому Сході вплине на ціни в Україні

У Верховній Раді вважають, що українцям не варто очікувати сильного підвищення цін на товари через війну на Близькому Сході та подорожчання нафти.

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Ізраїльська армія продовжує бої з бойовиками руху ХАМАС після найбільшого за 50 років вторгнення із сектора Гази. Ескалація конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і Палестиною відволікає увагу світової спільноти від війни в Україні, і це не дуже добре для нас. Про це заявив в інтерв'ю виданню "Новини.Live" голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

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За його словами, через війну на Близькому Сході західні партнери можуть знизити підтримку для нашої країни. Однак, що стосується підвищення цін, то в цьому плані українцям переживати не варто. Гетманцев вважає, що будь-яка ситуація керована, якщо нею займатися.

"Я не виключаю можливого підвищення цін на нафту. Це залежатиме від розвитку конфлікту на Близькому Сході. Але я не схильний до оцінки цього можливого підвищення цін як стрибка. Мені здається, що стрибка не буде. А цінова ситуація в Україні буде контрольованою", — пояснив він.

Гетманцев також зазначив, що світ уже стикався з війною на Близькому Сході, тому країни знають, як впоратися з можливою нафтовою кризою.

"У 1970-х роках також була війна, і було велике зростання цін на нафту. Але якось світ пережив це. І ціни повернулися. І ситуація стабілізувалася", — сказав голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Що відбувається з вартістю нафти зараз

Січневі ф'ючерси на сорт Brent станом на ранок 23 листопада подешевшали до 80,98 доларів за барель, свідчать дані лондонської біржі ICE Futures.

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Котирування січневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі склали 76,27 доларів за барель. За підсумками минулої сесії вони опустилися на 0,67 доларів, а внутрішньоденний мінімум становив 73,79 доларів за барель.

Зазначимо, що станом на 38-й день війни в Ізраїлі в ЦАХАЛ визнали загибель 363 своїх солдатів і офіцерів. Також Фокус розповідав, як Україна може знизити залежність від західної фінансової підтримки. Так, для цього потрібно запустити економіку і перемогти у війні з Росією.