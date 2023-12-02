Самый высокий IQ среди сверстников: двухлетняя американка попала в Книгу рекордов Гиннесса

По словам отца Исли МакНабб, некоторые черты характера девочки присущи ее возрасту, а некоторые настолько развиты, что ей трудно примирить их между собой.

За невероятные таланты и самый высокий уровень интеллекта среди сверстников 2-летняя Исла МакНабб из Кентукки (США) попала в число рекордсменов. Об этом пишет сайт Книги рекордов Гиннесса.

Как рассказывают родители девочки, которая набрала 99-й процентиль интеллекта для своего возраста по шкале интеллекта Стэнфорда-Бинэ, они заметили незаурядную концентрацию внимания ребенка уже тогда, когда принесли его домой из роддома. Однако ярче всего способности девочки начали проявляться, как только она начала учиться.

"В возрасте всего одного года Исла начала изучать цвета, цифры и алфавит. В семимесячном возрасте она выбирала определенные предметы из книг с рисунками, когда ее об этом просили. В 18 месяцев она самостоятельно выучила алфавит, а в два года начала читать", — вспоминает отец Исла, Джейсон МакНабб.

Кроме того, родители Ислы также находили разноцветные игрушечные буквы под предметами по всему дому. Так, рядом со стулом лежали буквы C-H-A-I-R, а возле дивана — S-O-F-A.

Именно тогда мать девочки, Аманда, предложила проверить Ислу. Когда ей исполнилось два с половиной года, Исла попала в тот 1% населения, что дает ей право на членство в Mensa International.

"Психолог, который тестировал Ислу, специализируется на одаренных детях. По его словам, он обычно не тестирует детей в возрасте до двух лет, но сделал исключение после того, как услышал о ее талантах", — отметил отец.

Исла также начала показывать родителям алфавит на американском языке жестов, и они все еще пытаются выяснить, где она его выучила.

Однако отец одаренной девочки говорит, что есть определенные трудности в воспитании такого ребенка, потому что нужно, чтобы была определенная кривая обучения.

"С другими моими детьми, если я не хотел, чтобы они знали, о чем я говорю, мы могли просто объяснить им по буквам, но Исла сразу все понимает", — говорит он.

Джейсон также констатирует, что некоторые черты характера Исли присущи ее возрасту, а некоторые настолько развиты, что ей трудно примирить их между собой.

Mensa International — что известно

Mensa International — это неприбыльная организация, открытая для людей, набравших 98-й процентиль и выше по результатам стандартизированного теста IQ. Эта организация является крупнейшим и старейшим в мире обществом людей с высоким уровнем IQ.

Сейчас Исла МакНабб, которой исполнилось три года — самый молодой член этой организации и посещает дошкольное учебное заведение.

"Девочка гордится своей учебой, и хотя она имеет результаты выше среднего по многим предметам, она особенно сильна в математике и прекрасно читает", — подчеркивается в информации о ней.

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Также сообщалось, что в Канаде родились необычные близнецы и сразу попали в Книгу рекордов Гиннесса. Малыши Адия и Адриал Надараджа родились за 126 дней до ожидаемой даты родов. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году близнецами в американском штате Айова.