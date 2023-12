Группа KISS дала последний живой концерт в Нью-Йорке: рокеры превратятся в "аватаров"

Благодаря новым технологиям рок-группа будет давать концерты за один вечер на нескольких континентах. Участникам коллектива пришлась по душе идея "цифрового бессмертия".

Легендарная рок-группа KISS вечером 2 декабря отыграла в Нью-Йорке заключительный концерт прощального тура The End of the Road. Музыканты не завершают карьеру, а переходят в виртуальные концерты, сообщила газета The Washington Post.

Во время выхода на бис нынешний состав группы – основатели Пол Стэнли и Джин Симмонс, а также гитарист Томми Тайер и барабанщик Эрик Сингер – покинули сцену для показа своих цифровых аватаров. После трансформации виртуальные рокеры исполнили песню God Gave Rock and Roll to You.

Песня God Gave Rock and Roll to You вышла в качестве сингла в 1991 году

Передовые технологии применили для новой эры рок-группы KISS после 50 лет ее существования. Ее участникам понравилась идея "цифрового бессмертия". KISS стала первой американской рок-группой, которая пошла на такой шаг.

"KISS могли бы дать концерт в трех городах в один вечер на трех разных континентах. Вот какие возможности открывают технологии", — сказал Пер Сундин, генеральный директор компании Pophouse Entertainment, которая создала аватары.

Фронтмен группы Пол Стэнли говорит, что достижения музыкантов были потрясающими, но этого недостаточно.

"Группа заслуживает того, чтобы жить дальше, потому что она больше, чем мы. Нам очень интересно сделать следующий шаг и увидеть увековечение KISS", — отметил музыкант.

Басист группы Джин Симмонс заметил, что цифровые технологии позволят рокерам быть вечно молодыми и давать концерты там, где они не мечтали.

KISS играет уже 50 лет: краткие сведения о достижении группы

Группа KISS выступает с 1973 года. Рокеры известны эпатажными костюмами и сценическим макияжем и концертными шоу с пиротехническими эффектами.

KISS выпустила более 45 золотых и платиновых альбомов, их общий тираж — более 100 миллионов экземпляров.

