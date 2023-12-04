Поток снес дома: разрушительное наводнение в Танзании убило почти 50 человек (фото, видео)
После засухи Танзанию залили дожди, которые вызвали наводнение и разрушительный оползень. Власти заявляют, что количество жертв со временем увеличится.
По меньшей мере 47 человек погибли и 85 получили ранения из-за оползня в Танзании. Количество жертв может возрасти после сильных дождей, которые вызвали наводнение в Катеше на севере страны. Об этом сообщает The Guardian.
Утром 3 декабря в городе с населением около 13 тысяч человек произошел оползень, сошедший с четвертой по высоте горы Хананг.
Поток снес дома местных жителей и уничтожил дорогу.
Мощный ливень обрушился на город Катеш, что в 300 км (186 миль) к северу от столицы Додомы.
"Количество погибших достигло 47 и 85 получили ранения", — сообщили местным СМИ в региональном комиссариате.
Многие дороги в этом районе были заблокированы грязью, водой и поваленными деревьями и камнями. Сообщается, что погибло много скота.
Президент Танзании Самия Сулуху-Хассан выразила свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время конференции ООН по изменению климата COP28, которая проходит в Дубае до 12 декабря. Танзанийская политическая деятельница приказала развернуть "дополнительные усилия правительства для спасения людей".
Катастрофы, вызванные непогодой в Африке
Отметим, что после беспрецедентной засухи Восточная Африка сейчас страдает от проливных дождей и наводнений. Из-за ливней более 1 миллиона человек в Сомали остались без дома и сотни людей погибли.
В мае 2023 года проливные дожди вызвали разрушительные наводнения и оползни в Руанде, в результате которых погибли по меньшей мере 130 человек.
Ученые говорят, что ухудшение климата вызывает более интенсивные и частые экстремальные погодные явления. В ответ африканские лидеры настаивают на введении новых глобальных налогов и изменениях международных финансовых учреждений, чтобы помочь финансировать действия из-за климатического кризиса.
Тем временем на климатическом саммите в Дубае приняли декларацию по ядерной энергетике. В декларации климатического саммита зафиксировано, что страны, которые с особой ответственностью будут подходить к расширению ядерной энергетики, станут всесторонне поддерживаться подписантами декларации.
Фокус писал, что ядерная энергетика убивает гораздо меньше людей, чем другие источники энергии, утверждают эксперты.