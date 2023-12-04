Поток снес дома: разрушительное наводнение в Танзании убило почти 50 человек (фото, видео)

После засухи Танзанию залили дожди, которые вызвали наводнение и разрушительный оползень. Власти заявляют, что количество жертв со временем увеличится.

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По меньшей мере 47 человек погибли и 85 получили ранения из-за оползня в Танзании. Количество жертв может возрасти после сильных дождей, которые вызвали наводнение в Катеше на севере страны. Об этом сообщает The Guardian.

Утром 3 декабря в городе с населением около 13 тысяч человек произошел оползень, сошедший с четвертой по высоте горы Хананг.

По меньшей мере 47 человек погибли и 85 получили ранения из-за оползня в Танзании

Поток снес дома местных жителей и уничтожил дорогу.

По меньшей мере 47 человек погибли и 85 получили ранения из-за оползня в Танзании Фото: X/@RONCLIFFEODIT

Мощный ливень обрушился на город Катеш, что в 300 км (186 миль) к северу от столицы Додомы.

Оползень в Танзании Фото: скрін відео dailymail

"Количество погибших достигло 47 и 85 получили ранения", — сообщили местным СМИ в региональном комиссариате.

Количество погибших в Танзании

Многие дороги в этом районе были заблокированы грязью, водой и поваленными деревьями и камнями. Сообщается, что погибло много скота.

Президент Танзании Самия Сулуху-Хассан выразила свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время конференции ООН по изменению климата COP28, которая проходит в Дубае до 12 декабря. Танзанийская политическая деятельница приказала развернуть "дополнительные усилия правительства для спасения людей".

Катастрофы, вызванные непогодой в Африке

Отметим, что после беспрецедентной засухи Восточная Африка сейчас страдает от проливных дождей и наводнений. Из-за ливней более 1 миллиона человек в Сомали остались без дома и сотни людей погибли.

В мае 2023 года проливные дожди вызвали разрушительные наводнения и оползни в Руанде, в результате которых погибли по меньшей мере 130 человек.

Ученые говорят, что ухудшение климата вызывает более интенсивные и частые экстремальные погодные явления. В ответ африканские лидеры настаивают на введении новых глобальных налогов и изменениях международных финансовых учреждений, чтобы помочь финансировать действия из-за климатического кризиса.

Тем временем на климатическом саммите в Дубае приняли декларацию по ядерной энергетике. В декларации климатического саммита зафиксировано, что страны, которые с особой ответственностью будут подходить к расширению ядерной энергетики, станут всесторонне поддерживаться подписантами декларации.

Фокус писал, что ядерная энергетика убивает гораздо меньше людей, чем другие источники энергии, утверждают эксперты.