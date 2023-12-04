Потік зніс будинки: руйнівна повінь в Танзанії вбила майже 50 людей (фото, відео)

Після посухи Танзанію залили дощі, що спричинили повінь та руйнівний зсув ґрунту. Влада заявляє, що кількість жертв з часом збільшиться.

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Щонайменше 47 людей загинули і 85 отримали поранення через зсув ґрунту в Танзанії. Кількість жертв може зрости після сильних дощів, які спричинили повінь у Катеші на півночі країни. Про це повідомляє The Guardian.

Уранці 3 грудня у місті з населенням близько 13 тисяч осіб стався зсув ґрунту, що зійшов з четвертої за висотою гори Хананг.

Щонайменше 47 людей загинули і 85 отримали поранення через зсув ґрунту в Танзанії

Потік зніс будинки місцевих жителів та знищив дорогу.

Щонайменше 47 людей загинули і 85 отримали поранення через зсув ґрунту в Танзанії Фото: X/@RONCLIFFEODIT

Потужна злива ринула на місто Катеш, що за 300 км (186 миль) на північ від столиці Додоми.

Зсув ґрунту в Танзанії Фото: скрін відео dailymail

"Кількість загиблих сягнула 47 і 85 отримали поранення", — повідомили місцевим ЗМІ у регіональному комісаріаті.

Кількість загиблих в Танзанії

Багато доріг у цьому районі були заблоковані брудом, водою та поваленими деревами та камінням. Повідомляється, що загинуло багато худоби.

Президентка Танзанії Самія Сулуху-Хассан висловила свої співчуття родинам загиблих та постраждалим під час конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї до 12 грудня. Танзанійська політична діячка наказала розгорнути "додаткові зусилля уряду для порятунку людей".

Катастрофи, що спричинила негода в Африці

Зазначимо, що після безпрецедентної посухи Східна Африка наразі страждає від проливних дощів і повеней. Через зливи більше 1 мільйона людей у Сомалі залишилися без домівок і сотні людей загинули.

У травні 2023 року проливні дощі спричинили руйнівні повені та зсуви в Руанді, внаслідок яких загинули щонайменше 130 людей.

Вчені кажуть, що погіршення клімату спричиняє більш інтенсивні та частіші екстремальні погодні явища. У відповідь африканські лідери наполягають на введенні нових глобальних податків і змінах міжнародних фінансових установ, щоб допомогти фінансувати дії через кліматичну кризу.

Тим часом на кліматичному саміті в Дубаї ухвалили декларацію щодо ядерної енергетики. У декларації кліматичного саміту зафіксовано, що країни, які з особливою відповідальністю підходитимуть до розширення ядерної енергетики, стануть всебічно підтримуватися підписантами декларації.

Фокус писав, що ядерна енергетика вбиває набагато менше людей, ніж інші джерела енергії, стверджують експерти.