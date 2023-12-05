"Чтобы найти компромисс": Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения вступления Украины в ЕС

По данным журналистов, премьер Венгрии действует по собственному плану, чтобы получить больше денег от ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встречу в Париже в конце текущей недели с целью обсуждения вопроса начала переговоров о возможном вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщает издание Politico.

По информации анонимного источника из Парижа, у президента Макрона существует убеждение в том, что возможно уговорить венгерского лидера поддержать процесс вступления Украины в Европейский союз.

Согласно высказыванию чиновника, Виктор Орбан "увеличил ставки", стремясь добиться дополнительных финансовых выгод от Европейского союза.

"Это сугубо тактический момент… Поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", — отметил источник.

В то же время, по словам чиновника ЕС, президент Европейского совета Шарль Мишель отменит свою поездку в Пекин, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС в конце года.

Напомним, 27 ноября СМИ сообщили, что руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать проведение декабрьского саммита лидеров Евросоюза. По словам журналистов, глава Европейского совета планирует посетить Будапешт, чтобы встретиться с венгерским премьером.

Ранее, 27 октября стало известно, что на саммите Европейского союза западные союзники Украины пытались переубедить премьер-министра Венгрии и его словацкого коллегу Роберта Фицо продолжить помогать Киеву.