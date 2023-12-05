6 декабря Путин с редким зарубежным визитом посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию

В последние годы президент РФ большей частью посещал постсоветские страны. Кроме того, в октябре состоялся визит в Китай.

На 6 декабря глава Кремля Владимир Путин запланировал рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-конференцию спикера президента Дмитрия Пескова.

Обсуждаться, среди прочего, будет ближневосточное урегулирование. На вопрос о том, поднимет ли президент РФ вопрос о скоординированных действиях на мировых рынках нефти, Песков ответил, что этот предмет обсуждения всегда на повестке. Относительно влияния ОПЕК+ на положение на нефтяном рынке он сказал, что эффект имеет отложенный характер, а координация продолжится.

В четверг, 4 декабря, группа ОПЕК+ согласовала сокращение поставок на общую сумму около 2,2 млн баррелей в день. Как правило, поставки сокращают, чтобы сохранить высокие цены.

В последние годы президент РФ редко выезжал за границу и большей частью бывал в постсоветских странах. Кроме бывших стран СССР Путин в октябре посещал Китай.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине. Это означает, что его могут взять под стражу в странах, признающих юрисдикцию МУС.

Напомним, что, по информации британских СМИ, Путин, сославшись на санитарные нормы, отказался стоять рядом с новым послом Великобритании в РФ Найджелом Кейси.

Также сообщалось, что к концу года у США закончатся деньги. Администрация Байдена призвала Конгресс решить, стоит ли позволить Путину победить.