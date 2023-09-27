Рассмотрение дела о голоде как средство войны России против Украины может быть предупреждением для Кремля, — эксперт

Кремль планировал организацию голода в Украине в три этапа. Сейчас юристы-международники собирают материалы для представления в Международный уголовный суд.

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Сообщение юристов о намерении подготовить представление в Международный уголовный суд с обвинениями России в организации голода, может быть способом давления на Кремль для решения зерновой блокады. Об этом в комментарии Фокусу сказал адвокат, управляющий партнер АО "Амбрела" Андрей Яковлев.

"Информация о возможном будущем рассмотрении дела о голоде как средстве войны России против Украины может быть предупреждением для РФ. Мол, если действия по блокаде зерна, обстрелов критической и портовой инфраструктуры будут продолжаться, то они будут становиться дополнительными доказательствами в этом деле. Возможно, это будет некий превентивный механизм, чтобы они не обстреливали нашу инфраструктуру этой зимой, потому что будут понимать последствия. Таким образом качество жизни наших людей может повыситься", — говорит он

Как известно, Британская юридическая кампания Global Rights Compliance, которая сотрудничает с украинским Офисом генерального прокурора, готовит досье для Международного уголовного суда (МУС) относительно голода как инструмента войны России против Украины.

По мнению экспертов Россия планировала его в три этапа. Во-первых, организовав блокирование цепочек поставок продовольствия. Во-вторых, начав уничтожение объектов, в частности, запасов пищи и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий, необходимых для выживания гражданского населения. В-третьих, ограничив экспорт украинского продовольствия.

Ранее сообщалось, что Россия устраивала блокаду украинских городов, в частности, Чернигова и Мариуполя. Во время которых убивала гражданское население. В Чернигове, например, погибли люди в очереди за хлебом в марте 2022 года. В Мариуполе из-за недостатка продоволь ствия глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли заявил, что люди "умирают от голода".

Больше читайте в материале Фокуса "Хотел заморить Украину голодом: о чем будет новый иск к Путину в Международный уголовный суд".