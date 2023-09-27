Розгляд справи про голод як засіб війни Росії проти України може бути попередженням для Кремля, — експерт

Кремль планував організацію голоду в Україні в три етапи. Наразі юристи-міжнародники збирають матеріали для подання в Міжнародний кримінальний суд.

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Повідомлення юристів про намір підготувати подання до Міжнародного кримінального суду зі звинуваченнями Росії в організації голоду, може бути способом тиску на Кремль для вирішення зернової блокади. Про це у коментарі Фокусу сказав адвокат, керуючий партнер АО "Амбрела" Андрій Яковлєв.

"Інформація про можливе майбутній розгляд справи про голод як засіб війни Росії проти України може бути попередженням для РФ. Мовляв, якщо дії щодо блокади зерна, обстрілів критичної та портової інфраструктури будуть продовжуватися, то вони ставатимуть додатковими доказами у цій справі. Можливо, це буде такий собі превентивний механізм, аби вони не обстрілювали нашу інфраструктуру цієї зими, бо розумітимуть наслідки. Таким чином якість життя наших людей може підвищитися", — говорить він

Як відомо, Британська юридична кампанія Global Rights Compliance, яка співпрацює з українським Офісом генерального прокурора, готує досьє для Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо голоду як інструменту війни Росії проти України.

На думку експертів Росія планувала його у три етапи. По-перше, організувавши блокування ланцюжків постачання продовольства. По-друге, розпочавши знищення об’єктів, зокрема, запасів їжі та води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій, необхідних для виживання цивільного населення. По-третє, обмеживши експорт українського продовольства.

Раніше повідомлялося, що Росія влаштовувала блокаду українських міст, зокрема, Чернігова та Маріуполя. Під час яких вбивала цивільне населення. У Чернігові, приміром, загинули люди у черзі за хлібом у березні 2022 року. У Маріуполі через нестачу харчів голова Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Біслі заявив, що люди "вмирають з голоду".

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Хотів заморити Україну голодом: про що буде новий позов до Путіна в Міжнародний кримінальний суд".