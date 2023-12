"Не можем позволить": Байден баллотируется на второй срок из-за Трампа

По словам американского президента, в случае прихода его визави к власти, могут произойти радикальные процессы, такие как преследования политических оппонентов, подавление протестов на улицах и создание лагерей для нелегальных мигрантов.

Президент США Джо Байден заявил, что он бы мог ограничиться одним сроком, если бы 45-й президент Дональд Трамп не стремился вернуться в Белый дом. Об этом пишет американская газета The New Your Times.

В ходе сбора средств на избирательную кампанию в Бостоне, Байден объяснил свою намеренность баллотироваться на повторный срок, основываясь на желании одержать победу над Трампом вторично и предотвратить его возвращение к власти. Байден подчеркнул, что считает возможное возвращение Трампа угрозой для американской демократии.

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться. Но мы не можем позволить ему победить", — заявил Байден.

Впоследствии, вернувшись в Белый дом поздно вечером, он изменил свою позицию перед журналистами. На вопрос о том, планировал ли бы он баллотироваться при отсутствии Трампа, он отметил: "Пожалуй, да. Но, вы понимаете, он участвует, и мне нужно это делать". На вопрос, отказался бы он от участия в выборах, если бы Трамп этого сделал, Байден ответил: "В настоящий момент — нет".

Как отмечает издание, такие заявления президента появились в момент, когда, согласно опросам, большинство демократов предпочли бы видеть другого кандидата от своей партии на выборах в следующем году, а не Байдена, которому исполнился 81 год в прошлом месяце. Опрос, проведенный CNN в августе, показал, что 67 процентов демократов и независимых, отдавших предпочтение демократам, поддерживали бы другого кандидата, а 70 процентов считали возраст, здоровье и способности главными причинами беспокойства относительно работы Байдена.

Хотя во время своей предвыборной кампании 2020 года Байден называл себя "мостом" к следующему поколению, намекая на возможность работать лишь один срок, теперь он пришел к выводу, что у него есть все шансы повторно победить Трампа, что и оправдывает его решение баллотироваться снова. Единственные несерьезные конкуренты на демократических праймериз представлены в лице Дина Филлипса из Миннесоты и писательницы Марианны Уильямсон.

Кроме того, как сообщает издание, во вторник, 5 декабря, президент США обвинил Трампа в радикальных намерениях на случай его возвращения на пост. В числе прочего, Трамп и его сторонники якобы обсуждали преследование политических оппонентов и бывших помощников, критиковавших его; отмену защиты на госслужбе для многих чиновников с целью укрепить их лояльность; создание лагерей для нелегальных иммигрантов; отказ от обязательств по договорам с НАТО; и применение военных для подавления протестов на улицах.

"Трамп уже не скрывает своих планов", — отметил Байден на последнем сборе средств. "Он открыто заявляет, что собирается делать. Он не прячет это".

Президент подчеркнул, что Трамп обещал "месть" предполагаемым врагам, планировал отменить Закон о доступном здравоохранении, поддерживал ограничения на аборты, и угрожал "очищением" Вашингтона, используя выражения, которые президент сравнил с риторикой Гитлера и нацистов в 1930-х годах.

"Он не появился на моей инаугурации, и я не могу сказать, что разочаровало", — рассказал президент на последнем мероприятии. "По-моему, — добавил он под аплодисменты, — он не появится и на моей следующей инаугурации".

Напомним, 15 ноября стало известно, что Судья американского штата Мичиган принял решение, что 45-й президент США Дональд Трамп может остаться в первичных бюллетенях штата президентских выборов-2024.

Ранее, 6 ноября, в СМИ сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп уже определился с тем, кого он планирует привлечь к суду в случае его победы в выборах 2024 года. В частности речь шла о бывших чиновниках из его администрации.