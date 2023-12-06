Похожий на COVID китайский вирус может быть забытой болезнью XIX века, — СМИ

Загадочный вирус несколько недель вызывает хаос в Китае. В других странах, таких как Индия, уже готовятся принять меры.

Загадочное респираторное заболевание, похожее на COVID-19, которое распространяется в Китае и которым, судя по всему, болеют преимущественно дети, может оказаться забытой болезнью XIX века. Об этом сообщает The Mirror.

Вирус, о котором идет речь, уже несколько недель вызывает хаос в Китае, в других же странах опасаются повторения пандемии. Пока, похоже, что вирус распространяется только среди детей, но чиновники в соседних странах, таких как Индия, уже готовятся принять меры.

Теперь ученые в Индонезии планируют в своей лабораторной сети проверить симптомы микоплазменной пневмонии, впервые обнаруженной в 1898 году. Это заболевание, как и многие другие, перешло к человеку от животных. Точных подтверждений относительно того, что это за заболевание, пока нет. Но известно, что это заболевание впервые обнаружили в конце XIX века как разновидность пневмонии крупного рогатого скота.

Позднее, в 1944 году, ее обнаружили у кур, затем было установлено, что заболевание передается людям, и оно получило название "ходячей пневмонии". Считалось, что это тип пневмонии, которым люди могут заразиться и при этом никак не менять свой привычный распорядок дня.

Министр здравоохранения страны Буди Гунади Садикин заявил, что тестирование на вирус начнется в скором времени. Делается это после роста случаев заболеваний микоплазменной бактериальной инфекцией в Китае.

Напомним о том, кто в зоне риска и стоит ли опасаться пневмонии, которая распространяется по миру.

Также сообщалось, что в Нидерландах растет число заболевших детей после того, как загадочная пневмония из КНР добралась до Европы.