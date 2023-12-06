Словацкие перевозчики пригрозили полностью заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

По данным UNAS, перевозчики выразили благодарность министру транспорта Словакии, Йозефу Ражу, за его вмешательство в решение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о готовности полностью блокировать пограничный пункт "Вишне Немецке — Ужгород", если вопрос об отмене системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решен. При этом организация осознает, что путь к решению данной проблемы не является легким. Об этом сообщает пресс-служба UNAS в Facebook.

"Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае, если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вишне Немецке — Ужгород" в обоих направлениях", — говорится в сообщении.

Перевозчики выразили благодарность министру транспорта Словакии, Йозефу Ражу, за его вмешательство в решение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его воздействие на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.

"Мы также хотели бы поблагодарить его за то, что он встретится с представителями UNAS в четверг, 7 декабря, где мы также обсудим влияние этой ситуации и будем искать решения, чтобы ее изменить", — говорится в заявлении.

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики вышли на акцию протеста и заблокировали движение грузовиков к пунктам пропуска. Из-за такой забастовки на дорогах к пунктам пропуска образовались большие очереди из грузовиков. Сообщалось, что организаторы пропускали только один грузовой автомобиль в час.

Среди основных требований перевозчиков: возвращение разрешений, ужесточение правила перевозок, получение доступа к системе "Шлях" и создание отдельных очередей для пустых фур.