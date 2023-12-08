В США готовы ограничить предоставление убежища мигрантам и пойти на компромисс по Украине, — СМИ

Белый дом и Конгресс США пытаются достичь компромисса. У них есть неделя до рождественских каникул, чтобы решить вопрос нелегальной иммиграции и помощи Украине и Израилю.

Белый дом готов принять новые ограничения по предоставлению убежища мигрантам в стране и внести изменения в процесс депортации, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Белый дом и Конгресс США пытаются достичь компромисса, который предусматривал бы предоставление военной помощи Украине и Израилю, одновременно препятствуя нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.

В издании напоминают, что для принятия этого решения остается всего неделя. Затем законодатели разъедутся на рождественские каникулы.

"Республиканцы отказались одобрить увеличение финансирования Украины без дополнительных мер по сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США, что привело к сложным переговорам, которые объединяли во многом несвязанные вопросы", — говорится в издании.

Президент Джо Байден заявил, что он готов пойти на значительные уступки по безопасности границы, поскольку республиканцы в Сенате отклонили пакет помощи Демократической партии с финансированием границ в размере 20 миллиардов долларов.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил агентству Reuters, что Белый дом рассматривает тему повышения стандартов для первичной проверки убежища.

По информации СМИ, администрация Байдена также рассмотрит определенную форму положения о "безопасной третьей стране", которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, которые направляются в США через другие страны.

Другим возможным пунктом договоренности может быть расширение процесса быстрой депортации.

"Двухпартийная группа сенаторов, которые пытаются достичь соглашения, также обсуждают количественное ограничение запросов на предоставление убежища. В то же время Байден не высказался по этому вопросу", — говорится в сообщении.

Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что разрыв между его партией и республиканцами все еще "упрямо велик", но он остается оптимистом по этому вопросу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев во время пресс-брифинга.

"Они играют с нашей национальной безопасностью. История не простит им", — сказала она.

Сенатор-республиканец Том Тиллис, член двухпартийной группы, которая пытается достичь компромисса по безопасности границы, заявил журналистам в среду, что любое предложение должно будет сократить нелегальную иммиграцию по крайней мере вдвое, и что он не знает, удастся ли достичь соглашения до Рождества.

"У нас еще много работы, — сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден выступил перед процедурным голосованием в Сенате по его плану национальной безопасности 6 декабря и призвал Конгресс передать помощь Украине.

Несколько недель назад конгрессмены-республиканцы настаивали на изменении миграционной политики в обмен на поддержку финансирования Украины и Израиля, уверяя, по словам Politico, что поддерживают их.

6 декабря законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США.