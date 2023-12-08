Орбан выступил против Украины в ЕС, назвав ее одной из самых коррумпированных стран мира

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, принятие Украины в Евросоюз будет означать дополнительные расходы для блока, а также повлечет за собой серьезные последствия для аграрной политики стран.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Париж снова заявил, что выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщает Lea Point.

По его словам, Украина не готова к этому. Он скептически относится к оценке Еврокомиссии о том, что страна достигла прогресса.

"Украина известна как одна из самых коррумпированных стран мира. Мы не можем одобрить решение о начале переговоров о вступлении", – сказал Орбан.

Премьер Венгрии также заявил, что принятие Украины в Евросоюз будет означать дополнительные расходы для блока, а также повлечет за собой серьезные последствия для аграрной политики стран. По его мнению, аграрный сектор Украины уничтожит аграрный сектор ЕС "на следующий день" после принятия страны в блок.

"Без трансформации нашей системы сельскохозяйственных субсидий мы не сможем их уронить. Последствия будут ужасающими", – заявил Орбан.

Политик также заявил, что готов к "гибкости" по другим вопросам, чтобы Еврокомиссия разморозила 10 млрд евро для Венгрии.

"Когда возникает дилемма, я обычно классифицирую ее на три категории: историческую, стратегическую и тактическую. Украинский вопрос – это вопрос исторический, вопрос масштаба. Финансовый вопрос – тактический. Мой политический опыт научил меня никогда не увязывать технические вопросы, такие как деньги, с историческими проблемами", – сказал Орбан.

Ранее сообщалось, что партия Орбана подала резолюцию в парламент против переговоров о вступлении Украины в ЕС. Политики провластной партии Венгрии призвали лидеров ЕС сначала провести тщательную оценку того, как возможное членство нашего государства повлияет на сплоченность и сельскохозяйственную политику внутри Евросоюза.