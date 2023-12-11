Словацкие перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через границу с Украиной, — ГПСУ

В ведомстве сообщили, что в настоящее время в электронной очереди перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому пункту "Вышне Немецке", находятся 1263 грузовика.

Перевозчики из Словакии вновь начали ограничивать движение грузовых автомобилей через пункт пропуска "Вышне Немецке". Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии изданию "УП".

"По информации, полученной в 16:10 от словацких пограничников, представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузового автотранспорта через пункт пропуска "Вышне Немецке", — говорится в сообщении.

Известно, что перевозчики вводят ограничения на передвижение грузовых автомобилей, направляющихся из Украины в сторону Словакии. На данный момент движение грузовиков при выезде из Словакии не подвергается блокировке. Информации о возможных исключениях для отдельных категорий грузов и сроках действия данной меры пока не поступало.

Как сообщил офицер, в настоящее время 1263 грузовика находятся в электронной очереди на выезд в Словакию перед пунктом пропуска "Ужгород", который соседствует с словацким пунктом пропуска "Вышне Немецке".

Пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.

Тем временем Словакия намерена блокировать санкции в отношении российского ядерного топлива. В стране считают, что местные АЭС технически не готовы отказаться от российского ядерного топлива.

Ранее в Словакии рассказали, почему не передают Украине оружие. Однако в МИД заявили, что страна хочет помочь украинскому народу пережить зиму 2023-2024, поэтому отправляют гуманитарную помощь.

17 ноября Фокус писал, что в Закарпатской области таможенники фиксируют увеличение очередей грузовиков на словацкой границе. Пробки из грузовиков выросли за счет фур с польского направления, и машины продолжают прибывать.