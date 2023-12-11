Теракт предотвращен: "Моссад" помог разоблачить на Кипре группировку иранцев, — МИД

Совет национальной безопасности и разведывательное сообщество Израиля обращают внимание евреев по всему миру на то, что недавно были обновлены рекомендации для граждан относительно угроз для выезжающих за рубеж.

Службы безопасности Кипра совместно с израильской секретной службой "Моссад" раскрыли план иранцев по нападению на израильтян на острове. Об этом 10 декабря официально сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

Кипрские органы безопасности и полиция в сотрудничестве с "Моссад" сумели ликвидировать террористическую инфраструктуру, которая планировала совершить нападения на израильские и еврейские объекты на Кипре.

Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, группировка ликвидирована еще на стадии планирования. Аресты позволили получить обширную информацию о "злоумышленниках, их методах действий, целях и иранском плане убийства невинных людей на Кипре и в других местах".

Кипрская полиция первоначально лишь подтвердила, что два человека были арестованы по соображениям национальной безопасности.

"Мы расследуем дело о терроризме", — заявил представитель полиции агентству AFP.

По данным газеты Kathimerini Cyprus, задержанные — двое иранских беженцев, подозреваемых в связях со иранскими "Стражами революции". Сейчас они ожидают депортации.

Мир после израильских событий 7 октября

После кровавой террористической атаки ХАМАСа 7 октября иранский режим активизировал террористическую деятельность по всему миру, пишет МИД Израиля. Иран не гнушается никакими средствами для достижения своих преступных целей.

"Моссад" вместе со своими партнерами в органах разведки и системах безопасности продолжает постоянную и многоплановую работу по ликвидации террористической угрозы со стороны Ирана и его агентуры, обеспечивая защиту государства Израиль, его граждан и еврейского народа во всем мире", — подчеркнула пресс-служба.

И добавила, что, по данным Совета национальной безопасности (СНБ), с начала войны многие израильтяне переехали на Кипр. Иранское присутствие на севере Кипра, а также использование в прошлом и настоящем этого района в целях террористической деятельности и в качестве перевалочного пункта для нападений на израильские и еврейские объекты, не может не вызывать тревогу.

Кроме того, СНБ и разведывательное сообщество обратили внимание на то, что недавно были обновлены рекомендации относительно угроз для выезжающих за рубеж израильтян.

Израильская разведслужба "Моссад" совместно со спецслужбами Бразилии предотвратила террористический акт против евреев, проживающих в Бразилии. Его планировала ливанская проиранская группировка "Хезболла".

Напомним, что Нетаньяху пригрозил Ливану страшными последствиями, если "Хезболла" вступит в войну. По словам главы израильского правительства, армия Израиля нанесет боевикам сильнейший удар.