Граница Польши и Украины снова частично заблокирована: пограничники озвучили детали (видео)

По словам спикера ГПС Андрея Демченко, грузовик фактически находится на направлении пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на территории Польши и мешает движению транспортных средств.

На украинско-польской границе на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" проезд в сторону Украины перекрыт сломавшейся фурой. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии изданию LIGA.net.

"Имеем информацию о том, что какое-то транспортное средство фактически находится на направлении пункта пропуска Дорогуск на территории Польши, что делает невозможным на данный момент движение грузовых транспортных средств", – сказал Демченко.

Отметим, что ранее в сети распространилось видео с границы, которое демонстрирует транспортное средство, которое перекрыло пункт пропуска.

Оператор на видео говорит, что польские протестующие заблокировали границу, пустив несколько машин и заявив, что одна из них сломалась.

Напомним, сегодня этот пункт был разблокирован для украинских фур по требованию местного муниципалитета в 14:00 по киевскому времени.

Блокада украинско-польской границы: что известно

Напомним, что из-за блокады границы евродепутаты обратились с заявлением к президенту Польши. Помимо президента Анджея Дуды, обращение было адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета, и двум еврокомиссарам.

Также сообщалось, что из-за блокады границы польскими перевозчиками задерживается военная помощь ВСУ. По информации журналистов, стоимость транспортировки из Польши в Украину, которая обычно оценивалась в 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре возросла до 5000 долларов.