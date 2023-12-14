Немецкий разведчик продал РФ секретные разведданные про ВСУ: в СМИ раскрыли детали

По данным следствия, российские спецслужбы через посредника поручили Карстену Л., работавшему в аналитическом отделе BND, сбор и передачу точных данных о геолокации систем HIMARS и IRIS-T, которые США поставили ВСУ.

В Германии начался суд над бывшим сотрудником Федеральной разведывательной службы (BND) и его предполагаемым сообщником по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом пишет Reuters.

Процесс над предполагаемым шпионом Карстеном Л., задержанным в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и его посредником, предпринимателем Артуром Е., начался в Высшем суде Берлина.

Как полагает обвинение, российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л., работавшему в аналитическом отделе BND, сбор и передачу точных данных о геолокации систем HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также утверждается, что российская разведка заплатила обвиняемым 450 тысяч евро за их услуги.

Как пишут журналисты, запланировано проведение 51 слушания до 17 июля 2024 года. Из-за секретности часть из них пройдет в закрытом режиме.

Кто может получить обвинение

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер может столкнуться с обвинениями после того, как в начале 2023 года она выделила приоритеты контрразведки, включая расследование правого экстремизма в стране. Эксперты считают, что такое решение открыло двери иностранным шпионам, поскольку вся активность спецслужб была сосредоточена на выявлении неонацистов и "рейхсбюргеров".

"Таким образом Карстен Л. мог долго и безнаказанно передавать сведения российским спецслужбам", — подчеркнул вице-президент Бундестага Вольфганг Кубик.

Что известно о деле полковника Бундесвера

21 декабря 2022 года в Берлине был арестован Карстен Л. По данным издания Bild, он был предметом охоты со стороны BND в течение недели, но решающая информация поступила от спецслужбы государства-партнера. Как пишет Spiegel, в начале своих действий Карстен Л. получил доступ к закрытому чату наемников ЧВК "Вагнер", сделал скриншоты и передал их ФСБ. Позднее он также зафиксировал 73 страницы скриншотов внутренних чатов BND. Эти материалы были переданы его сообщником, Артуром Э., в Москву, за что он получил деньги.

По данным источников в силовых структурах, задержанный Карстен Л. занимал должность старшего сотрудника в сверхсекретном отделе технической разведки. Ему предоставлялся доступ ко всем выводам BND, полученным в результате прослушивания телефонных разговоров по всему миру, а также к информации, поступающей от разведывательных служб других стран. По обвинению, он передавал российской разведке информацию, полученную им в рамках своей профессиональной деятельности.

Тем не менее, эксперт по международной безопасности и бывший глава руководящего штаба в Министерстве обороны ФРГ, Нико Ланге, заявил, что шпионский скандал не вызвал у него удивления.

"Германия является самой важной целью российской тайной "войны" в Европе", — уверен он.

Федеральная разведывательная служба Германии выражает беспокойство по поводу того, что Карстен Л. может быть лишь одним из российских агентов. Так, в BND считают дело Карстена Л. одним из самых серьезных случаев госизмены в истории ФРГ, при этом степень нанесенного ущерба не может быть измерена. Сам Карстен Л. отказывается предоставить показания.

Фокус писал, что Германия увеличит помощь Украине с 4 млрд евро до 8 млрд в 2024 году. Об этом заявила министр по европейским делам страны Анна Люрманн.

Ранее, 28 ноября, Шольц пообещал сохранить военную поддержку Украины. Канцлер Германии отметил, что не стоит даже представлять, какие последствия ожидают Украину и Европу, если Россия одержит победу в войне.