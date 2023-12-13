Полковник бундесвера 800 тысяч евро продал ФСБ секретные разведданные об Украине, — Bild

Кроме полковника бундесвера, обвинение, по информации журналистов, может быть предъявлено министру внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

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В шестой коллегии Высшего суда Берлина 13 декабря начался процесс над 52-летним полковником бундесвера Карстеном Л., который возглавлял отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Об этом пишет Bild.

Как сообщает издание, полковника и его подельника, торговца алмазами и экс-рядового бундесвера Артура Э., обвиняют в государственной измене и разглашении гостайны российским спецслужбам. В ходе расследования дела, состоящего из 40 томов документов, предполагается проведение 51 судебного заседания, которые продлятся до лета 2024 года.

Кроме того, как пишет издание, обвинение может быть предъявлено министру внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая в начале 2023 года обозначила такие приоритетные цели для контрразведки, как расследование правого экстремизма в стране. Таким образом, как считают эксперты, она дала возможность иностранным шпионам почувствовать себя вольготно, поскольку все внимание спецслужб было сконцентрировано на выявлении неонацистов и так называемых "рейхсбюргеров".

"Таким образом Карстен Л. мог долго и безнаказанно передавать сведения российским спецслужбам", — подчеркнул вице-президент Бундестага Вольфганг Кубик.

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Что известно о предательстве полковника бундесвера

Карстена Л. арестовали в Берлине 21 декабря 2022 года. По информации Bild, за предателем в BND охотились неделю, однако решающая информация поступила от спецслужбы дружественного государства. Как пишет Spiegel, сначала Карстен Л. получил доступ к закрытому чату наемников ЧВК "Вагнер", сделал скриншоты и передал их ФСБ. Затем он так же сделал 73 страницы скриншотов внутренних чатов BND. Его сообщник Артур Э. отвез их в Москву и получил за это деньги.

Как сообщают источники в силовых структурах, арестованный Карстен Л. был старшим сотрудником сверхсекретного отдела технической разведки. Он имел доступ ко всем выводам BND, полученным в ходе прослушивания телефонных разговоров по всему миру, а также к информации, получаемой от разведывательных служб других стран. Обвиняемый "передавал информацию, полученную им в ходе своей профессиональной деятельности, российской разведке".

Однако эксперт по международной безопасности, бывший глава руководящего штаба в Министерстве обороны ФРГ Нико Ланге заявил, что шпионский скандал не стал для него неожиданностью.

"Германия является самой важной целью российской тайной "войны" в Европе", — уверен он.

Вместе с тем в Федеральной разведывательной службе Германии обеспокоены, что этот человек может быть не единственным российским агентом. По информации Bild, в BND считают дело Карстена Л. одним из самых серьезных случаев госизмены в истории ФРГ, а степень нанесенного ущерба не поддается измерению. Вместе с тем Карстен Л. отказывается давать показания.

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