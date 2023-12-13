Полковник бундесверу за 800 тисяч євро продав ФСБ секретні розвіддані про Україну, — Bild

Крім полковника бундесверу, обвинувачення, за інформацією журналістів, може бути пред'явлено міністру внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

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У шостій колегії Вищого суду Берліна 13 грудня розпочався процес над 52-річним полковником бундесверу Карстеном Л., який очолював відділ безпеки Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND). Про це пише Bild.

Як повідомляє видання, полковника та його подільника, торговця алмазами і ексрядового бундесверу Артура Е., обвинувачують у державній зраді і розголошенні держтаємниці російським спецслужбам. Під час розслідування справи, що складається з 40 томів документів, передбачається проведення 51 судового засідання, які триватимуть до літа 2024 року.

Крім того, як пише видання, обвинувачення може бути пред'явлено міністру внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, яка на початку 2023 року позначила такі пріоритетні цілі для контррозвідки, як розслідування правого екстремізму в країні. У такий спосіб, як вважають експерти, вона дала можливість іноземним шпигунам почуватися вільно, оскільки вся увага спецслужб була сконцентрована на виявленні неонацистів і так званих "рейхсбюргерів".

"У такий спосіб Карстен Л. міг довго і безкарно передавати відомості російським спецслужбам", — наголосив віцепрезидент Бундестагу Вольфґанґ Кубік.

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Що відомо про зраду полковника бундесверу

Карстена Л. заарештували в Берліні 21 грудня 2022 року. За інформацією Bild, за зрадником у BND полювали тиждень, однак вирішальна інформація надійшла від спецслужби дружньої держави. Як пише Spiegel, спочатку Карстен Л. отримав доступ до закритого чату найманців ПВК "Вагнер", зробив скріншоти і передав їх ФСБ. Потім він так само зробив 73 сторінки скріншотів внутрішніх чатів BND. Його спільник Артур Е. відвіз їх до Москви і отримав за це гроші.

Як повідомляють джерела в силових структурах, заарештований Карстен Л. був старшим співробітником надсекретного відділу технічної розвідки. Він мав доступ до всіх висновків BND, отриманих під час прослуховування телефонних розмов по всьому світу, а також до інформації, одержуваної від розвідувальних служб інших країн. Обвинувачений "передавав інформацію, отриману ним під час своєї професійної діяльності, російській розвідці".

Однак експерт з міжнародної безпеки, колишній глава керівного штабу в Міністерстві оборони ФРН Ніко Ланге заявив, що шпигунський скандал не став для нього несподіванкою.

"Німеччина є найважливішою метою російської таємної "війни" в Європі", — упевнений він.

Водночас у Федеральній розвідувальній службі Німеччини стурбовані, що ця людина може бути не єдиним російським агентом. За інформацією Bild, у BND вважають справу Карстена Л. одним із найсерйозніших випадків держзради в історії ФРН, а ступінь завданих збитків не піддається вимірюванню. Водночас Карстен Л. відмовляється давати свідчення.

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