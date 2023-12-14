Молдова может наладить отношения с РФ во главе с Путиным: Санду назвала условие

По словам президента Молдовы, пока что Москва продолжает каждые два дня угрожать Кишиневу. Это противоречит принципам внешней политики государства.

Президент Молдовы Майя Санду убеждена, что ее страна и Российская Федерация в будущем могут наладить отношения, даже если во главе останется Владимир Путина. Об этом он заявила в эфире программы Puncte de reflecție на Vocea Basarabiei, передает NewsMaker 14 декабря.

По ее словам, Кишинев поддерживает дружеские отношениями с теми государствами, которые уважают интересы граждан Молдовы. То же самое касается и сотрудничества с ними.

"Это для нас отправная точка и основной принцип внешней политики. Все страны, которые уважают интересы нашей страны, которые уважают граждан Молдовы, — это дружественные страны, это наши партнеры", — заявила Майя Санду.

Также есть страны, которые не уважают Молдову, продолжает глава государства. Одной из них является Россия, которая делает все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Журналисты спросили у президента Молдовы, какими бы она хотела видеть отношения Кишинева с Москвой после выборов 2024 года, даже если Владимир Путин снова будет избран на пост главы государства.

"Страны, которые нас не уважают, а я хотела бы напомнить, что Россия шантажирует нас, угрожает каждые два дня, против нашей воли держит свои войска на территории нашей страны. В этой ситуации, очевидно, мы не можем говорить о дружеских отношениях. Когда Россия изменит свое отношение к Молдове и ее гражданам, нам будет легче восстановить эти отношения", — подытожила Майя Санду.

Отношения РФ и Молдовы: подробности

Напомним, 3 декабря аналитики из ISW заявили, что Россия пытается снова посеять раздор в Молдове. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил Кишиневу "повторением судьбы Украины".

3 ноября в Службе информации и безопасности Молдовы заявили, что РФ потратила более $55 млн на дестабилизацию внутри страны. Деньги поступали из России от гражданина Молдовы и РФ Виктора Гуцуляка, который тесно связан с Иланом Шором.

17 октября сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду назвала цели РФ в ходе нападения на соседнюю страну. По ее словам, война в Украине направлена на уничтожение страны и украинцев как нации. Если бы Россия достигла успеха в войне против Украины, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство.

7 октября Майя Санду заявляла, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовил госпереворот в Молдове в начале этого года. По ее словам, россияне не оставляют попыток изменить власть в Кишиневе, в частности направляя большие средства на подкуп молдавских избирателей.