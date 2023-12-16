Непатриотичный Mercedes: опубликован райдер "певца-путиниста" Шамана (фото)

Ярослав Дронов, который открыто поддерживает вторжение ВС РФ в Украину, предпочитает передвигаться на иностранных автомобилях. Гонорар Шамана за полтора часа составляет 12 млн рублей.

Ярослав Дронов, российский певец, который выступает под псевдонимом Shaman, как оказалось обладает весьма изысканным вкусом. Ставший популярным после начала войны в Украине, 32-летний певец, нажавший "красную кнопку" на концерте, предпочитает передвигаться только на немецких автомобилях. Райдер Дронова опубликовал Telegram-канал Baza.

Гонорар певца, которого критики называют "голосом войны", составляет 12 миллионов рублей (более 133 тысяч долларов) за полтора часа.

По городу он предпочитает передвигаться не на машинах российских марок, а на немецком Mercedes и Mercedes-Benz Maybach, которые должны предоставить организаторы концерта.

Если поездка длинная, то певец предпочитает минивен V-class с матрасом по размеру заднего дивана. Водители должны быть опытные, выспавшиеся и отдохнувшие.

Наибольшее внимание Shaman уделяет безопасности. По условиям райдера, два человека должны лично охранять певца от прилета до вылета. В зале же на каждую тысячу зрителей должно быть как минимум восемь охранников.

Проживать Дронов предпочитает в люксе пятизвездочного отеля с кроватью King Size с жестким матрасом и двумя подушками из гусиного пуха. В райдере указано, что это должен быть "лучший отель в городе".

Напомним, 20 апреля в YouTube появился очередной Z-патриотический клип Ярослава Дронова на песню "Мы". В нем Shaman шагал по Красной площади в кожаном костюме и с нарукавной повязкой в стиле немецкой национал-социалистической партии, только вместо свастики там изображен флаг России. Ряд обозревателей отметили, что образ Дронова напоминает юношу-нациста из фильма "Кабаре".

Дронов успел выступить не только на прокремлевских концертах в РФ, но также съездил на оккупированные территории. Его концерты прошли в Мариуполе, Луганске и Геническе.

17 марта 2023 года МИД Латвии ввел санкции в отношении Ярослава Дронова, запретив ему въезд в страну, а 20 июля 2023 года Дронов был внесен в санкционный список Канады против "лиц, использующих свое искусство для пропаганды вторжения России в Украину".