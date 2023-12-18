Неизвестное авто протаранило кортеж Байдена, — СМИ (видео)

Автомобиль въехал в припаркованный внедорожник, охранявший кортеж президента США Джо Байдена. Лидер Белого дома в безопасности.

В воскресенье, 17 декабря, неизвестная машина столкнулась с автоколонной президента США Джо Байдена в штате Делавэр, когда семья американского лидера покидала предвыборный штаб. Президент и первая леди не пострадали. Об этом сообщает издание Reuters.

Согласно свидетельствам очевидцев, по данным источника, серебристый седан с номерами Делавэра столкнулся с припаркованным внедорожником, который обеспечивал охрану кортежа президента, в момент, когда Джо Байден направлялся от предвыборного штаба к своему бронированному автомобилю. Инцидент произошел в центре города Уилмингтон в 20:07 в воскресенье.

После столкновения седан пытался продолжить движение на перекрытом перекрестке, однако сотрудники службы безопасности быстро окружили его. Агенты пригрозили оружием водителю и поднять руки вверх.

Байдена посадили в автомобиль, где уже находилась его жена, и быстро доставили их к их дому в Уилмингтоне.

Сообщается, что супруги в безопасности, и что инцидент не повлиял на график американского президента.

Напомним, что в Словакии, рядом с населенным пунктом Даргов, перевернулся автобус с 53 пассажирами, которые направлялись в Украину, и двумя водителями. Зарегистрированы девять пострадавших, среди них дети.

А в начале октября автобус с украинцами упал с эстакады в районе Местре вблизи Венеции.

Также сообщалось, что пять человек погибли, три получили травмы в результате смертельной аварии в Италии.