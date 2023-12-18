КНДР запустила вторую баллистическую ракету большой дальности, − Reuters

Журналисты отмечают, что пуск ракеты осуществлялся из района возле Пхеньяна в направлении моря у восточного побережья Северной Кореи.

В понедельник, 18 декабря, Северная Корея запустила баллистическую ракету дальнего радиуса применения. Об этом сообщает издание Reuters.

"Северная Корея запустила в понедельник баллистическую ракету дальнего радиуса действия, сообщают военные Южной Кореи. Это уже второй ракетный запуск менее чем за 12 часов, когда Пхеньян осудил демонстрацию силы под руководством США", — говорится в сообщении.

В соответствии с информацией, представленной Объединенным комитетом начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена из зоны, расположенной близ столицы Пхеньян, в направлении морского пространства у восточного побережья Северной Кореи.

Министерство обороны Японии также подтвердило, что Северная Корея выпустила баллистическую ракету. Согласно информации береговой охраны, ракета упала в море к западу от Хоккайдо примерно через час после ее запуска.

Японская телерадиокомпания NHK, ссылаясь на Министерство обороны Японии, сообщила, что это могла быть ракета дальнего радиуса действия.

Также в источнике заявили, что международный аэропорт, обслуживающий Пхеньян, ранее использовался Северной Кореей для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Существуют подозрения, что этот аэропорт также может служить местом расположения завода по сборке ракет.

На прошлой неделе заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи заявил, что Северная Корея, возможно, готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты в этом месяце, отказавшись предоставить какие-либо подробности.

"Запуск ракеты в понедельник состоялся после того, как в воскресенье вечером Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности, которая пролетела около 570 км (350 миль) от района вблизи Пхеньяна и упала в океан. После этого запуска Северная Корея выступила с горячим заявлением, в котором осудила Соединенные Штаты за организацию того, что она назвала "подготовкой к ядерной войне", в том числе за прибытие атомной подводной лодки в Южную Корею в воскресенье", — пишет Reuters.

Напомним, 19 ноября министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея "почти решила" свои проблемы с ракетными двигателями "с помощью России".

Ранее, 16 ноября, военный аналитик Шон Белл в своем подкасте предположил, что Северная Корея может рассчитывать на технологическую помощь со стороны России в обмен на предоставленное Пхеньяном оружие. Он отметил, что КНДР хочет иметь военный спутник и уже дважды пыталась запустить его.