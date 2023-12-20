В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали, что КНР занимается строительством пятого этапа трассы, которая расположена в Нижегородской области РФ. Рекламирование пути происходит при непосредственном участии президента России Владимира Путина.

Вторая крупнейшая государственная строительная компания КНР China Railway Construction Corporation (CRCC) продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло ее в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает НАПК.

По информации НАПК, корпорация CRCC занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в частности автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и тому подобное. В России она работает уже 6 лет, то есть, как отмечают в пресс-службе агентства, открыла свое представительство в РФ уже после 2014 года.

Кроме того, CRCC находится под контролем группы China Railway Construction Group, которая полностью подчинена Комитету по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC).

Что CRCC делает в России

Российское подразделение компании ООО "Сиарсис РУС" в 2017 году подписало контракт на строительство трех станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". В декабре 2021 года состоялось их открытие.

В НАПК рассказали, что в этом же году "Сиарсиси Рус" начало строительство Трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (рф) и Хэйхэ (КНР) с пассажирским терминалом.

Дочерняя компания China Railway Construction Corporation International подписала контракт на строительство пятого участка национальной автомагистрали "Москва — Казань" протяженностью 107 км, которая является важной частью более глобального транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

КНР занимается строительством пятого этапа пути, полностью расположенного в Нижегородской области РФ. Участок, выделенный китайской компании, изначально стоил 58,9 млрд руб., однако стоимость его увеличилась до 70-80 млрд руб. (более 900 млн долл.).

Как информируют в агентстве, строительство должно завершиться в декабре 2023 года (по другим данным — в июне 2024 года). При этом рекламирование указанной трассы происходит при непосредственном участии президента России Владимира Путина. Он открыл новый участок трассы "Москва — Казань" от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области в сентябре 2023 года.

Россию и Крым хотят соединить подводным тоннелем

В НАПК отмечают, что по сообщению международных СМИ, в конце октября 2023 года руководство России и Китая тайно обсудило планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить Россию с временно оккупированным Крымом.

Также в сообщении уточнили, что подрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом станет компания CRCC.

Российское подразделение компании импортировало товаров на более 22 млн долларов

В агентстве добавляют, что компания в лице ООО "Сиарсиси Рус" продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций, в частности в период с 24 февраля по 31 июля 2023 года было импортировано товаров на сумму более 22 млн долл. Среди импортируемых товаров: материалы, запчасти, инструменты для строительных конструкций и самого строительства (каркасы, колонны, балки, стойки и т.д.) из КНР.

"Компания CRCC обеспечивает технологические способности агрессора, продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины. Попыток осудить войну России против Украины со стороны руководства компании не было", — отметили в НАПК.

Китайская CRCC представлена в России дочерними компаниями:

ООО "16-е Управление Сиарсиси". Выручка общества за 2022 год составила 3,9 млн долл., уплачено налогов на 141,4 тыс. долл;

ООО "Сиарсиси Рус", выручка общества за 2022 год составила 424,3 млн долл., чистая прибыль — 13,9 млн долл. Компания имеет договорные отношения с подсанкционной компанией АО "РЖД Логистика", АО "Судостроительный завод им. Октябрьской Революции";

ООО "Специализированный застройщик "ТПУ "Мичуринский проспект". Чистая прибыль составила 923 тыс долл., уплачено налогов на 34 тыс долл;

ООО "Сильвер Сити Констракшн". Выручка за 2022 год составила 123 тыс. долл., уплачено налогов на 81,4 тыс. долл;

ООО "19 Бюро Сиарсис Рус" и ООО "Сиарсис Гавань Рус", было создано в 2023 году, уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, издание Global Times сообщило, что китайские и российские вооруженные силы 14 декабря провели второе в этом году совместное воздушное стратегическое патрулирование в попытке улучшить сотрудничество между военно-воздушными и военно-морскими силами.