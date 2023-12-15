"Улучшить координацию": РФ и Китай провели совместные маневры в воздухе возле Японии

По оценкам Минобороны Японии, в маневрах на разных этапах участвовали более десятка самолетов РФ и КНР. Ведомство страны расценило эти действия как демонстрацию силы.

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Китайские и российские вооруженные силы 14 декабря провели второе в этом году совместное воздушное стратегическое патрулирование в попытке улучшить сотрудничество между военно-воздушными и военно-морскими силами, сообщает Global Times.

В совместном воздушном патрулировании приняли участие два стратегических бомбардировщика H-6K Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и двух Ту-95М Российской Федерации. Кроме того, были замечены китайский самолет радиоэлектронного противодействия Y-8 и патрульный самолет Ту-142 ВКС РФ.

По оценкам Министерства обороны Японии, которое внимательно следило за ходом маневров, в патрулировании на разных этапах участвовали еще 13 российских и китайских боевых самолетов.

Также сообщается, что несколько российских и китайских самолетов, по-видимому, также координировали свои действия с эсминцем Type 055 ВМС НОАК, действующим в Японском море. По данным Минобороны Японии, эсминец Type 055 прошел в северном направлении в Восточное море через Цусимский пролив между 11 и 12 декабря.

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По мнению аналитиков, это может быть операция по интеграции морской авиации в рамках совместного воздушного стратегического патрулирования Китая и России, пишут обозреватели.

Реакция Токио

В связи с военной активностью КНР вблизи своих границ, включая совместную активность с Россией, премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил китайскому лидеру Си Цзиньпину обеспокоенность.

По его словам, Япония сталкивается с самой сложной и трудной обстановкой в сфере безопасности за послевоенное время.

"Попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке вокруг нашей страны усиливаются", — отметил японский лидер.

Хотя воздушное пространство Японии не было нарушено, Министерство обороны по дипломатическим каналам передало Китаю и России свои серьезные опасения, расценив эти действия как демонстрацию силы.

Ранее сообщалось, что Япония, Италия и Великобритания договорились о создании истребителя нового поколения. Эта машина должна заменить к 2035 японские истребители Mitsubishi F-2.